Massamagrell es torna a reunir en la Mesa de Coordinació Multidisciplinària en matèria de violència de gènere

Aquesta iniciativa compleix ara sis anys des de la realització de la primera Mesa al novembre de 2015

L’Ajuntament de Massamagrell ha celebrat aquest matí en el Saló de Plens una nova reunió de la Mesa de Coordinació Multidisciplinària en matèria de violència de gènere, realitzada conjuntament amb la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. A través d’aquesta iniciativa, instaurada al novembre de 2015, s’intenta coordinar les accions incloses en aquest àmbit.

L’alcalde del municipi, Paco Gómez, ha presidit aquesta sessió acompanyat dels membres de l’equip de govern Araceli Munera, Nina Sepúlveda i Damián Crespo. Durant la seua duració s’ha fet un diagnòstic de la situació del municipi i un seguiment dels casos existents en aquests moments, entre altres punts de l’ordre del dia.

A més, l’Ajuntament ha aprovat una comissió per a abordar la problemàtica relacionada amb violència i la infància, i així poder planificar les actuacions que es requerisquen en aquest sentit. També s’ha decidit sol·licitar un punt de trobada amb la Generalitat Valenciana per a ampliar el marc competencial de les administracions i que aquest siga el més efectiu possible.

Segons Paco Gómez, alcalde de Massamagrell: “Era important tornar a reunir-nos per a informar, valorar i diagnosticar la situació que viu el nostre poble en matèria de violència de gènere. Atallar aquest problema continua sent una prioritat i així ho estem demostrant”.

Per part seua, la regidora Araceli Munuera ha afegit que “continuarem augmentant la prestació de serveis a través de campanyes de sensibilització contra la violència de gènere, de protocols de coordinació avançats, i d’una altra mena d’actuacions per a les quals esperem comptar amb la col·laboració de diverses persones i entitats”.