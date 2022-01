Massamagrell finalitza amb èxit les activitats de Cuida’t Jove

Connect on Linked in

Els diferents tallers, sessions i activitats es van desenvolupar durant els mesos de novembre i desembre

El programa Cuida’t Jove de Massamagrell va finalitzar amb èxit la seua primera edició el mes de desembre passat, en el qual s’han comprés diferents activitats dirigides a tots els públics, però sobretot a la joventut del municipi.

Dins de la programació, s’incloïa la presentació de la guia pràctica per a l’aula en cas d’assetjament escolar, així com la xarrada sobre sexualitat i consentiment “Consentiment no és sempre és desitge”, que van tindre lloc el mes de novembre. També a la fi del mateix mes la concursant de Masterchef 4 Esmeralda començava a donar el taller de cuina saludable dirigit a la joventut, un taller que es va impartir en cinc sessions de tres hores durant cinc dimarts seguits. I amb motiu del 25N, el dia 27 de novembre es va realitzar un taller d’autodefensa per a dones que va ser impartit per l’Institut Valencià d’Autodefensa (IVAD).

Ja al desembre, Ximo Valera va compartir els seus coneixements en un curs de defensa personal a la seua Escola Hanminjok Hapkido Mugin-Lluita Corena que va durar tres sessions. També, la joventut entre 12 i 20 anys va tindre l’oportunitat d’iniciar-se en el running mitjançant un curs d’iniciació. I les últimes activitats de Cuida’t Jove van ser a càrrec de Bailamos, que va dirigir una classe de zumba i una altra de pound fit en el passeig de l’estació.

Segons Paco Gómez, alcalde de Massamagrell: “agraïm a totes les persones que han col·laborat amb l’Ajuntament impartint els diferents tallers, sessions i activitats, perquè han fet possible unes jornades positives per al desenvolupament físic i mental de la nostra joventut”.

Per part seua, la regidora de Joventut, Araceli Munera, va afegir “el gran acolliment que ha tingut aquest programa demostra el gran encert que va suposar posar en marxa una iniciativa com aquesta i que comporta tanta organització”.