Massamagrell inicia a Alemanya la seua participació en el projecte “KEYtoEU”

Els representants de Massamagrell, Xavi i Irene, van ser al país germànic del 30 de setembre al 3 d’octubre

El projecte europeu “KEYtoEU”, del qual Massamagrell forma part, ha donat principi en Alsbach-Hähnlein (Alemanya). Els representants de l’Ajuntament de Massamagrell en el projecte “KEYtoEU” van estar del 30 de setembre al 3 d’octubre gràcies a aquesta subvenció comunitària. Es tracta de Xavi, tècnic de joventut de l’Ajuntament, i d’Irene, membre del grup Scout Sant Joan.

Aquest projecte va nàixer amb la idea d’involucrar a la població més jove en el procés d’integració i cooperació europeu, a causa dels símptomes d’euroescepticisme que les últimes cites electorals estaven deixant entreveure, també dins d’aquest col·lectiu.

Per això, i a través d’aquesta subvenció, s’intenta ajuntar a persones de diferents generacions i de diferents cultures per a abordar la qüestió de la solidaritat com a valor comú dins de la Unió Europea, sempre amb els joves com a veu autoritzada per a compartir els seus punts de vista i les seues preocupacions i així poder avançar en aquesta missió conjunta.

Segons Paco Gómez, alcalde de Massamagrell: “És un honor per a Massamagrell participar en aquest projecte europeu que està subvencionat al 100%, i que Xavi i Irene ens hagen representat a Alemanya, i hagen ajudat a impulsar noves perspectives dins d’un objectiu en el qual tots i totes hem d’involucrar-nos, que és la consolidació de la solidaritat a la Unió Europea”.

A més, la regidora de Projectes Europeus, Raquel Gómez, ha afegit que “estem molt agraïts per l’interés i la participació dels grups scouts en aquest projecte al costat de l’ajuntament, per a junts fomentar la cooperació, la solidaritat, l’enteniment i el progrés dins d’un projecte comú com aquest”.

La següent trobada d’aquest projecte serà en Elbasan (Albània) el mes de gener, i la trobada que ja prepara Massamagrell està previst per a finals de febrer.