Massamagrell inicia fumigacions especials contra el mosquit tigre

Els treballs s’estan duent a terme aquests dies principalment per zones verdes i col·legis

A causa de la plaga de mosquit tigre que afecta diversos municipis de l’Horta Nord, l’Ajuntament de Massamagrell està realitzant des de fa diversos dies tasques de fumigació contra aquest insecte.

Els treballs, que es realitzen de matinada per a no molestar a la població, van començar a la fi de la setmana passada i continuaran durant els pròxims dies fins a acabar de tractar tots els espais del municipi. Per a això, s’han equipat dispositius que polvoritzen substàncies fungicides contra els mosquits, amb l’objectiu de frenar aquesta problemàtica i previndre la seua propagació.

L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, manifesta que “el final de l’estiu ha sigut bastant plujós, i estem en època que les pluges continuen, factor que provoca més acumulacions d’aigua i embassades, i amb això la presència de mosquits. Per això hem intensificat aquestes labors”.

La fumigació s’està duent a terme principalment per zones verdes, com ara parcs i jardins, per ser aquestes les predilectes per a l’estacionament dels mosquits tigre. A més, amb la finalitat de protegir els més xicotets i xicotetes, també s’han realitzat fumigacions pels diferents col·legis del municipi.