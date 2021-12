Massamagrell instal·la càmeres de vigilància en el Polígon Bobalar

Connect on Linked in

Amb elles es pretén augmentar la seguretat d’aquesta zona i controlar els abocamientos de residus

L’Ajuntament de Massamagrell ha instal·lat un circuit de cambres en el Polígon Industrial Bobalar per a dotar de més vigilància a aquesta zona i controlar els accessos. La instal·lació de les càmeres als voltants del polígon va començar la setmana passada i el muntatge és en un circuit tancat amb cobertura global al polígon i a més connectat amb la Policia Local.



Aquesta actuació s’ha pogut dur a terme gràcies a la subvenció que va rebre l’Ajuntament per part de l’IVACE per a fer diverses millores. D’aquesta manera, a part de les instal·lació de les càmeres de vigilància, pròximament també es duran a terme altres reformes per a la modernització del Polígon Bobalar com la reposició del paviment de vorera i la reparació del paviment de les zones d’estacionament de vehicles, així com a la instal·lació de directoris d’empreses amb identificació d’aquestes, els carrers i les zones verdes.



L’import total que s’ha destinat a la instal·lació de les cambres ha sigut de 17.847,50 euros, dels quals 3.092,97 euros els aporta el consistori i la resta provenen de la subvenció de l’IVACE.



En paraules de l’alcalde, Paco Gómez: “Des de l’Ajuntament prenem aquesta decisió per a assegurar i protegir els voltants del Polígon Bobalar, i a més controlar els abocamientos de residus que fan alguns veïns i veïnes en aquesta zona”.