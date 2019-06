Massamagrell posa en marxa els Pressupostos Participatius de 2019 per a decidir la destinació de 120.000 euros

Connect on Linked in

Una iniciativa que el consistori municipal posa en marxa per tercer any consecutiu.

L’Ajuntament de Massamagrell ha posat en marxa per tercer any consecutiu els Pressupostos Participatius, una iniciativa que permet als habitants decidir en què invertir 120.000 euros per a millorar Massamagrell.

Els Pressupostos Participatius es troben durant aquesta setmana en la primera de les seues 5 fases, la d’informació. Aquesta consisteix a donar a conéixer la iniciativa a tota la ciutadania a través de les xarxes socials i també casa per casa, on els veïns i veïnes rebran un díptic amb tota la informació per a participar.

La segona fase serà la recollida de propostes i es farà del 10 al 23 de juny. Els veïns i veïnes redactaran les seues propostes en el Butlletí de Proposta i les depositaran en les urnes instal·lades en els edificis públics municipals. També ho poden fer telemàticament a través del portal de Participació Ciutadana Massamagrell Participa.

Una vegada finalitze la segona fase, les propostes seran valorades per un grup tècnic format per persones funcionàries que estudiaran la viabilitat legal, tècnica i econòmica de cada proposta, i les classificaran en propostes per a inversions i propostes per a despeses corrents.

A partir d’ací es donarà pas a la quarta fase, l’obertura de la votació ciutadana, que tindrà lloc del 10 al 21 de juliol. Ací la ciutadania tornarà a tindre veu i votarà aquelles propostes que més li agraden o li interessen que s’executen.

I finalment, l’última fase consistirà en l’execució dels projectes triats per la ciutadania, que es realitzarà a partir de l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici 2020.