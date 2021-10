Massamagrell posa en marxa la segona convocatòria del Pla Resistir

Connect on Linked in

Les sol·licituds es poden presentar des d’aquest dimecres fins al 3 de novembre



Massamagrell ja ha posat en marxa la segona convocatòria del Pla Resistir, que concedeix ajudes a les persones autònomes i empreses més afectades per la pandèmia.



Les sol·licituds es poden presentar des d’aquest dimecres, 20 d’octubre, fins al pròxim 3 de novembre, i les persones interessades poden trobar tota la documentació necessària en la pàgina web de l’Ajuntament.



Paco Gómez, alcalde de Massamagrell, ha explicat que: “en aquesta segona convocatòria comptem amb 280.866 euros i s’ha ampliat la llista de CNAE per a beneficiar a una altra mena d’activitats i sectors que no van entrar en la primera”.



D’aquests 280.866 euros, 230.866 són el sobrant de la primera convocatòria, i aportats per l’ajuntament, la Diputació de València i la Generalitat Valenciana, i els 50.000 restants procedeixen del romanent de tresoreria aprovat per l’Ajuntament.

Igual que en la primera convocatòria, les ajudes seran de 2.000 euros per cada persona treballadora autònoma o microempresa, amb un màxim de 10 persones i una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre.



En la primera convocatòria, el consistori va repartir un total de 143.000 als 64 sol·licitants que van aportar correctament la documentació. Aquestes activitats estaven relacionades amb l’hostaleria, la restauració, l’oci nocturn, el turisme, la creació artística i cultural, l’esport i l’entreteniment.