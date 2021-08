Massamagrell prepara la segona convocatòria del seu Pla Resistir

El municipi comptarà amb més de 280.000 euros per a repartir entre els nous CNAE

En el Ple Ordinari del passat 28 de juliol, l’Ajuntament de Massamagrell va aprovar les bases de la segona convocatòria del Pla Resistir, que concedirà ajudes a les persones autònomes i empreses més afectades per la pandèmia.

En la primera convocatòria, el consistori va repartir un total de 143.000 als 64 sol·licitants que van aportar correctament la documentació. Aquestes activitats estaven relacionades amb l’hostaleria, la restauració, l’oci nocturn, el turisme, la creació artística i cultural, l’esport i l’entreteniment.

Raquel Gómez, alcaldessa en funcions, ha explicat que: “en aquesta segona convocatòria hem ampliat en les bases la llista de CNAE per a abastar a una altra mena d’activitats i beneficiar aquells sectors que no van entrar en la primera”.

La quantitat econòmica que destinarà l’ajuntament per a la segona convocatòria serà de 280.866 euros, dels quals 230.866 són el sobrant de la primera convocatòria, i aportats per l’ajuntament, la Diputació de València i la Generalitat Valenciana, i els 50.000 restants procedeixen del romanent de tresoreria aprovat per l’Ajuntament.

Igual que en la primera convocatòria, les ajudes seran de 2.000 euros per cada persona treballadora autònoma o microempresa, amb un màxim de 10 persones i una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre.

Actualment, les bases de la convocatòria estan exposades en el BOP des del passat 4 d’agost, i una vegada finalitze el període d’exposició al públic, i si no hi ha al·legacions, l’Ajuntament de Massamagrell llançarà al setembre la convocatòria. Per a poder avançar, i que els interessats puguen anar preparant la documentació necessària, l’Ajuntament ja té penjada en la web la documentació necessària per a poder optar a aquesta segona convocatòria del Pla Resistir que s’obrirà el mes de setembre.