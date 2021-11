Massamagrell presenta a la Conselleria l’estudi previ de la seua residència i centre de dia per a persones amb diversitat funcional

Print This Post

Aquest projecte s’inclou en el Pla Convivint de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, i la regidora de Benestar Social, Nina Sepúlveda van mantindre una reunió amb el Director General d’Infraestructures de Serveis Socials, Enric Juan Alcocer, i amb la responsable del Servei de l’Oficina Tècnica de Projectes i Obres de la Vicepresidència de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Amparo Benet.

En aquesta trobada es va presentar l’estudi previ de la residència i centre de dia per a persones amb diversitat funcional de Massamagrell, un projecte inclòs en el Pla Convivint de la Generalitat Valenciana 2021-2025.

Després de la reunió, i després que l’Ajuntament present la documentació requerida, la Generalitat Valenciana haurà d’aprovar aquest estudi previ, en el qual s’estima un pressupost aproximat de 8.600.000 euros per a la construcció d’aquesta nova infraestructura.

Segons explica Gómez “Está era una reivindicació que veníem sol·licitant des de fa anys, i que després que se’ns comunicara la seua aprovació, estem treballant perquè al més prompte possible puga ser una realitat. En el projecte que presentem tenen cabuda 50 persones en la zona de la residència i 20 per al centre de dia, tot en mòduls, complint així amb els protocols i normes que s’exigeixen ara per a portar-ho avance”.

“Una vegada la Conselleria ens aprove aquest estudi, des de l’Ajuntament realitzarem l’avantprojecte i sol·licitarem la delegació de competències a la Conselleria. Aquesta anhelada infraestructura ja s’espera amb moltes ganes pels futurs usuaris”, afig Sepúlveda.

Massamagrell va ser un dels municipis inclosos dins del Pla Convivint, amb el qual es pretén ampliar el nombre de places públiques en tota mena de centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana.