Massamagrell presenta la VI Edició del “Voluntariat pel Valencià”

Aquest projecte és una iniciativa de l’Escola Valenciana posada en marxa per la Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament

Massamagrell va presentar ahir dimarts la sisena edició del “Voluntariat pel Valencià”, una iniciativa de l’Escola Valenciana posada en marxa en 2015 per l’Ajuntament de Massamagrell.

Aquest projecte naix amb la intenció d’acostar l’idioma oficial de la Comunitat a través de la conversa, i consisteix en que persones voluntàries que sàpien parlar valencià, ensenyen a parlar-lo a altres persones que no ho fan.

Les inscripcions per a participar com a voluntari/a o estudiant ja estan obertes fins al 3 de desembre, i al gener s’iniciarà aquest mètode formatiu que es prolongarà durant deu setmanes. Quan finalitzen les inscripcions es faran parelles, que per a realitzar l’activitat es reuniran una hora a la setmana on elles decidisquen: passejant, esmorzant, anant de compres, al cinema o al teatre, o qualsevol altre pla del seu interés.

L’alcalde del municipi, Paco Gómez, que va presidir l’acte de presentació i ha sigut voluntari del programa en dues edicions, ha manifestat que “es tracta d’un sistema obert a totes les edats, on a través de la comunicació i confiança s’aconsegueix superar la barrera de no parlar el teu idioma propi”.

Per part seua, Araceli Munera, regidora de Normalització Lingüística va destacar que “’iniciar la sisena edició mostra la consolidació i bon acolliment que té aquesta iniciativa, que ens mostra la voluntat de mantindre viva la nostra llengua com a signe d’identitat propi del territori de la nostra Comunitat”.