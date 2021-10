Massamagrell realitza les seues Festes Majors complint totes les normes

Connect on Linked in

La programació de l’Ajuntament evitava els esdeveniments amb major perill d’aglomeració

Els actes programats per a les Festes Majors de Massamagrell entre el 24 de setembre i el 3 d’octubre s’han pogut realitzar sense cap inconvenient. El plantejament inicial era evitar les aglomeracions i poder controlar els aforaments, i la responsabilitat de la població ha contribuït al fet que això es complira.

Des d’un primer moment, la seguretat va ser la màxima principal per a dur a terme els actes de les Festes Majors de Massamagrell del 2021. Per això, esdeveniments propicis a grans concentracions de gent com les paelles o la “baixà de caixons” no van formar part de la programació d’aquests 10 dies festius. Les activitats infantils, com els jocs de la plaça de la Constitució, i els espectacles, com els nocturns o La Comèdia de la Vida, han prevalgut per damunt d’altres esdeveniments a causa de la seua facilitat per a assegurar el control d’aforaments.



També cal destacar que es va complir amb la veneració religiosa pròpia dels festejos. Des del dilluns 27 fins al dijous 30 de setembre Massamagrell va rendir devoció als seus patrons i sants amb les tradicionals misses i processons, que enguany han sigut claustrals.

Segons l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez: “Podem afirmar amb rotunditat que les Festes Majors de 2021 han sigut un èxit i una mostra tremenda d’alegria, civisme i responsabilitat per part del poble de Massamagrell. Vull felicitar pel seu comportament exemplar a tota la ciutadania en general, i als més xicotets en particular. D’aquesta manera segur que recuperarem la nostra vida normal molt més prompte que tard”.



Per part seua, la regidora de Festes, Nina Sepúlveda, ha afegit: “Hem sigut capaços de traure diversos actes al carrer i hem d’estar orgullosos. És gratificant veure com tot el treball i organització que hi ha darrere de cada acte dóna els seus fruits i la gent gaudeix i s’ho passa bé després de tant d’esforç. Així que ja només queda esperar que les Festes Majors de 2022 siguen completament normals i que Massamagrell continue demostrant el gran poble que és”.