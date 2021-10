Massamagrell recapta més de 4.200 euros per a la lluita contra el càncer en la 10 KM Verge del Pilar

Connect on Linked in

Zakaria El Maataoui, del Zamit Digital Teresa Fruites i Verdures, en categoria masculina, i Ainhoa Martín, del C.A. Platges de Castelló, en categoria femenina, van ser els guanyadors absoluts de la prova.



Massamagrell va tornar a gaudir de l’atletisme amb els més de 650 participants inscrits en la 10 KM Verge del Pilar de Massamagrell que va tindre lloc aquest diumenge 10 d’octubre.



Aquest esdeveniment, organitzat conjuntament entre l’Ajuntament de Massamagrell i la Guàrdia Civil, va ser realitzat en aquesta ocasió amb finalitats solidaris, i tot el recaptat pararà a l’Associació Espanyola Contra el Càncer, aconseguint recaptar un total de 4.237 euros.



La carrera va donar inici a les 9.30 hores amb un recorregut similar al del 15 K. Les persones participants van rebre una borsa del corredor amb una samarreta unisex i altres productes, inclòs tot en el preu de la inscripció, que eren 5 euros.

Després de la finalització de la prova adulta, a les 11.30 hores, va arribar el torn de les carreres infantils, distribuïdes en les categories de mini benjamins, benjamins, benjamí, aleví i infantil, on més de 300 xiquets i xiquetes van gaudir amb les carreres preparades per a cada categoria.



Laura Méndez, l’atleta olímpica valenciana que va participar aquest estiu en la marató dels Jocs Olímpics de Tòquio, va assistir a aquesta trobada per a donar suport a la causa benèfica d’aquesta carrera, sent la padrina de la prova i participant en el lliurament de trofeus.



Segons Paco Gómez, alcalde de Massamagrell i regidor d’Esports: “Estem molt contents amb la participació, amb el recaptat i molt orgullosos que el nostre poble continue sent un exemple de potenciació de la pràctica esportiva, amb la qual ens sentim plenament compromesos”.



D’altra banda, Verónica Carrillo, presidenta de la Junta Local AECC Massamagrell, recalcava que “Gràcies a la Guàrdia Civil i a l’Ajuntament de Massamagrell per destinar tota la recaptació de la carrera per als projectes de AECC. És important destacar les col·laboracions que tenim les juntes locals amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer, ja que aportem el nostre granet d’arena, i es realitzen grans projectes d’investigació”.



Després de finalitzar la carrera, l’alcalde, al costat de membres de la Guàrdia Civil, la presidenta de la Junta Local de AECC Massamagrell, i Laura Méndez, van entregar els premis a les persones classificades.



Des del consistori recorden que qualsevol de les persones premiades que no haja recollit el seu trofeu, pot passar per l’Ajuntament per ell.



En els següents enllaços es pot consultar la classificació completa de la prova: https://sportmaniacs.com/es/races/10km-massamagrell—virgen-del-pilar/6162ad55-aa30-4809-bc60-2534ac1f07f1/results#rànquings i també els diferents podiums de la carrera en les diferents categories: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sm-fotos.sportmaniacs.com/back/trofeos%20general.pdf

Classificacions:

General Femení

1 Ainhoa Martin González

General Masculí

1 Zakaria El Maataoui

Júnior-Promesa Femenina

1 Ainhoa Martín González

2 Mar Segarra Guillén

Júnior-Promesa Masculina

1 Unai Mazorriaga Ayala

2 Isidre Puig López

3 Héctor Sebastián Ferrer

Senior Femenina

1 Carmen Alcayde Bellver

2 Gemma Doménech Monzonis

3 Mariola Sebastián Ferrer

Senior Masculina

1 Zakaria El Maataoui

2 Álvaro Sabater Ramírez

3 Vicente Roig Yuste

Veterana A

1 Yessica Velasco Ruiz

2 Elena Flores Crespo

3 Soraya Zamarreño Roger

Veterano A

1 Hicham Ettaichmi Farah

2 Luis Iván Estrada Alpala

3 Antonio Torralbo Martínez

Veterana B

1 Carmen Redondo Blázquez

2 Estrella Taroncher Chelet

3 Rosa Morales Silla

Veterà B

1 Ricardo García Ferri

2 Yousef Abella Thaliji

3 Jorge Bueno Hinojosa

Veterana C

1 María José Miguel Muñoz

2 Amparo Marqués Parra

3 Carmen Martí Ferriol

Veterano C

1 Vicente Belloch Ferrer

2 Luis Castaño Fornes

3 Manuel Garsando García

Local Júnior M

1 Unai Mazorriaga Ayala

2 Izan Mazorriaga Ayala

3 Antonio García Ribes

Local Sènior M

1 Carlos Mases Martínez

2 Alberto Sánchez Vizcaíno

3 Aitor Varas

Local Sènior F

1 Andrea González Montoro

2 Elena Ramón Sánchez

3 Belén Menchón Bellver

Local Vet A

M 1 Antonio Torralbo Martínez

2 Antonio Bojo Benet

3 Paco Gumbau Palanca

Local Vet A

F 1 Inmaculada Ramos Barres

2 Arantxa Roig Cayuela

3 Romina Ros Solsona

Local Vet B M

1 José Arias Román

2 Enrique Alonso Ballester

3 Olivier Sfamurri

Local Vet B F

1 Amelia Mormeneo Julve

2 Maribel Sánchez Roig

3 Esperanza González Gómez

Local Vet C M

1 Luis Herrero Piqueras

2 Víctor León Santos

3 Vicent Bauset Ruix

Local Vet C F

1 Sacramento Monteagudo

Mayor edat M

Pedro Vázquez Teruel

Major edat F

María José Miguel Muñoz