Massamagrell rendeix, un any més, homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura

L’Ajuntament va aprovar per ple la celebració d’aquest dia cada 14 de setembre

A les deu i mitja d’aquest matí, l’Ajuntament de Massamagrell ha realitzat en el cementeri municipal un acte en commemoració a les víctimes de la Guerra Civil espanyola i la dictadura franquista. En l’acte, la regidora de Memòria Històrica, Araceli Munera, ha llegit el manifest, i, posteriorment, s’ha guardat un minut de silenci com a mostra de respecte a les víctimes.

Fa uns anys, la corporació municipal va aprovar per ple celebrar aquest homenatge cada 14 de setembre enfront del monòlit situat en el cementeri municipal. Un monòlit que es va fer per a honrar la memòria de les 39 veïnes i veïns de Massamagrell que van ser trets de les seues cases el 14 de setembre de 1940 i afusellats en la paredassa de Paterna. El nombre total de víctimes del municipi afusellades entre 1939 i 1942, van anar 45.

L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha comentat que: “la memòria històrica continua sent una tasca pendent al nostre país. Un total de 45 persones van ser assassinades a Massamagrell, convertint-se en el municipi de l’Horta Nord amb més persones assassinades pel règim franquista”.

La regidora de Memòria Històrica, Araceli Munera, ha destacat: “la lectura del manifest ens compromet com a corporació local a donar a les víctimes del franquisme la importància que mereixen. Ningú hauria de ser perseguit per la seua ideologia, raça, sexe o orientació sexual i, des d’aquest Ajuntament, lluitem per això”.

A l’acte d’homenatge, realitzat de manera íntima, han assistit veïns i veïnes del municipi al costat de representants institucionals de diferents grups municipals, respectant les mesures de seguretat indicades per les autoritats sanitàries.