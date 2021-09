Massamagrell rep més de 432.000 euros per a posar en marxa programes d’ocupació

Print This Post

Aquests programes són el ECOVID i el EMPUJU, tots dos impulsats per la Generalitat

L’Ajuntament de Massamagrell ha rebut dues noves subvencions per a posar en marxa els programes d’ocupació ECOVID i EMPUJU. Unes subvencions que han augmentat conjuntament 255.411,69 euros si les comparem amb les rebudes l’any passat per als mateixos programes.

El programa ECOVID, impulsat per la Generalitat Valenciana, està destinat a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys perquè ajuden a cobrir les necessitats que tenen els serveis municipals dels ajuntaments generades pel Covid-19. L’ajuda rebuda en 2020 va ser de 136.396,61 euros, i per a aquest 2021 la quantitat s’ha incrementat fins als 234.288,60 euros.

D’altra banda, el EMPUJU, dirigit a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys d’edat, ha multiplicat quasi per cinc la seua quantia, i ingressarà a l’Ajuntament 197.809,20 euros enfront dels 40.289,50 de l’any passat.

D’aquesta manera, Massamagrell rebrà aquest 2021 un total de 432.097,20 euros de totes dues subvencions, mentre que en 2020 aquesta totalitat va ser de 176.686,11 euros.

L’alcalde de Massamagrell i regidor d’Ocupació, Paco Gómez, comenta que “gràcies a aquestes ajudes, tots els llocs que s’havien contemplat per a cobrir vacants i per a reforçar algunes àrees de l’Ajuntament seran coberts. A més, suposa la contractació de molta gent i una gran injecció econòmica per al nostre poble”.

Des del consistori afirmen que una vegada estiguen actius els programes, es farà difusió a través dels canals oficials perquè les persones interessades coneguen les vacants i puguen inscriure’s si compleixen amb el perfil.