Massamagrell reprén l’homenatge a les persones majors

L’Associació de Jubilats i Pensionistes de Massamagrell, al costat de l’Ajuntament del municipi, ha tornat a celebrar l’homenatge a les persones majors que es va paralitzar durant aquest temps de pandèmia, ja que a més, les persones majors eren un dels col·lectius més vulnerables.

L’acte es va celebrar diumenge passat 24 d’octubre, i per a l’alcalde Paco Gómez “aquest dia és molt important per a nosaltres ja que reconeixem i posem en valor a la tercera edat en la nostra societat“.

En aquesta ocasió, els representants triats han sigut Joaquín Galarza i Purificació Plans. L’esperada celebració va estar acompanyada per diversos actes que van tindre lloc al llarg del dia, on tots dos representants van ser els protagonistes. “Amb tot el que ha suposat la pandèmia, teníem ganes de poder celebrar una festivitat com aquesta al costat dels nostres majors“, va assegurar Nina Sepúlveda, regidora de Tercera Edat i Persones Majors.

La jornada va començar amb una cercavila des del domicili dels homenatjats fins a l’església de Sant Joan Apòstol i Evangelista, on es va realitzar una missa en honor a les persones majors. Posteriorment, per a menjar, es van cuinar unes calderes per a tots els associats, els homenatjats i els seus familiars, al costat de representants municipals, i després del menjar, i per a finalitzar, es va organitzar un ball per a les persones de la tercera edat que pertanyen a l’associació de jubilats.