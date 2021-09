Massamagrell s’uneix a la Setmana Europea de la Mobilitat

Print This Post

El pròxim 22 de setembre, la ciutadania del municipi podrà viatjar en el Bus Massamagrell de manera gratuïta

L’Ajuntament de Massamagrell s’ha unit a més de 500 ciutats europees i celebrarà la Setmana Europea de la Mobilitat coordinada a nivell nacional pel Ministeri per a la Transició Ecològica.

Aquesta Setmana, que transcorre des de hui 16 de setembre fins el pròxim dia 22, s’engloba sota el lema “Per la teua salut, mou-te de manera sostenible” i promociona la mobilitat sostenible alhora que fomenta el desenvolupament de bones pràctiques en l’ús del transport.

Raquel Gómez, Regidora de Sostenibilitat Ambiental de l’Ajuntament de Massamagrell, explica: “amb aquest objectiu, el dimecres que ve, des de l’Ajuntament posarem a la disposició de tota la ciutadania el Bus Massamagrell de forma completament gratuïta, una acció que porta ja repetint-se alguns anys amb motiu de la celebració d’aquesta setmana”.

Segons l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez: “amb aquesta mesura pretenem que molta més gent es trasllade en transport públic, i així hi haja menys moviments amb cotxe particular, la qual cosa suposa un respir per al medi ambient”.

També el dia 22, dia Sense Cotxe, viatjar amb autobús EMT, MetroBus o MetroValencia serà gratuït.

Aquesta iniciativa va sorgir amb el suport de la Comissió Europea en 1999 i se celebra la mateixa setmana cada any.