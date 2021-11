Massanassa dóna la cara a la violència de gènere

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Massanassa ha organitzat les jornades “Massanassa dóna la cara” per a commemorar el 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona. La campanya es desenvoluparan del 22 al 28 de novembre, i com explica l’alcalde de Massanassa, Paco Comes , es tracta “d’unes activitats d’informació i sensibilització, cap al teixit comercial i empresarial i cap a la ciutadania, amb l’objectiu de mobilitzar al municipi en contra de la violència de gènere amb la participació transversal de tots els serveis municipals per a plasmar el treball que durant tot l’any es realitza a Massanassa per a previndre i denunciar la violència contra la dona”

D’aquesta manera, les jornades compten amb la participació activa de Serveis socials i Igualtat, Joventut, Esports, Educació, Cultura i l’Agència de desenvolupament local sota el lema “Massanassa dóna la cara”.

Els actes s’inicien els dies 16, 23 i 30 de novembre amb els tallers “ON/OFF. Bones pràctiques en comunicació” dirigit a l’alumnat dels centres educatius de secundària. El 22 de novembre a les 17 hores se celebrarà el webinar “Impacte de la pornografia en les relacions afectiu-sexuals de les i els adolescents” impartit per la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat de L’Horta Sud. A les 18 hores, en Espai Jove de Massanassa se celebrarà el col·loqui “Què poden fer els homes enfront de la violència de gènere?”, impartit per Agustin Zaragozà Granell, Professor de Filosofia en Centre d’Educació Secundària i membre de l’Associació per la Coeducació.

El 23 de novembre, a les 15.15 hores, en el Poliesportiu municipal , es realitzarà una Jornada de portes obertes amb classe de Zumba; i a les 20 hores, a la Sala Gabriel Cualladó de l’Auditori Municipal es passarà el documental “THE CUT”. El 24 de novembre, a les 17 hores, se celebrarà el curs d’Autodefensa Personal ” Scape from de Wolf” en Espai Jove.

El 25 de novembre, a les 11 hores en la plaça dels Escoles Velles, se celebrarà la concentració de centres educatius sota el lema de “CALLADITA ESTÀS MÉS BONICA!”, una dinàmica organitzada al voltant dels gestos i les frases masclistes que hui dia encara perduren i es normalitzen i cal identificar i reconvertir. A les 13.10 hores, Scape Room “LA DESAPARICIÓ. Una xica ha desaparegut. Només s’ha trobat el seu telèfon mòbil i la seua bossa. Què haurà pogut passar?” dirigit a 3r i 4t ESO del col·legi San José i Sant Andrés. 18 hores, participació en la Manifestació contra la violència de gènere de València, amb eixida conjunta des de l’estació de Tren de Massanassa a les 17.30 hores.

El 26 de novembre, a les 20 hores, actuació de “La múrria de Sevilla”, un monòleg tragicòmic a l’Auditori municipal. El 27 de novembre, a les 10 hores, concentració en Plaça Camp de Túria per a realitzar una caminada familiar amb batukada. A les 11 hores, taller de xapes i punt de sensibilització; i a les 11.30 hores, el contacontes “BASTA! STOP VIOLÈNCIA DE GÈNERE”. A les 12.30 hores, es desenvoluparà l’acte organitzat per l’associació de Dones progressistes de Massanassa en la Plaça Escoles Velles; i a les 20 hores, representació teatral de l’obra “Si fa mal no és amor” a l’Auditori municipal. Les jornades es clausuraran en 28 de novembre amb la II Marxa de Pobles contra la violència de gènere.