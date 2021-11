Massanassa posa en marxa l’Aula Mentor

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Massanassa ha posat en marxa l’aula el servei de suport a gestions en línia i Aula Mentor, una iniciativa que pretén facilitar la relació amb les administracions d’aquelles persones que presenten dificultats per a realitzar gestions en línia.

D’aquesta manera, l’aula d’informàtica de l’Escola d’Adults, situada en la *Alqueria de Sòria, estarà atesa per una persona especialitzada en informàtica per a l’administració de l’Aula Mentor i el suport en la realització de tràmits electrònics, certificats i altres usos d’ordinadors públics per a aquelles persones que el necessiten, “en definitiva, es tracta d’un projecte que tractarà de lluitar contra la bretxa digital, ja que moltes persones necessiten ajuda per a poder realitzar tràmits electrònics, i encara més a partir de la pandèmia” ha explicat l’alcalde, Paco *Comes.

L’horari de l’aula serà els dilluns de 16.00 a 20.30 hores, els dimecres de 09.30 a 14.00 i de 16.00 a 20.30 hores, i els dijous de 09.30 a 14.00 hores. A més, una vegada que s’active la plataforma d’Aula Mentor, les persones usuàries del servei podran accedir a una àmplia gamma de cursos en modalitat en línia, fruit del projecte en el qual es col·labora amb el Ministeri d’Educació.

Com explica l’alcalde de Massanassa, Paco *Comes, “no volem deixar a ningú arrere, i per això propiciem les ajudes necessàries perquè tothom tinga les mateixes oportunitats i els serveis que necessita, en aquest cas concret, una ajuda en temes informàtics en tràmits administratius”.