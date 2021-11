Massanassa reparteix 25.000 euros en Ajudes per al Desenvolupament Acadèmic i Professional (ADAP) als estudiants de Massanassa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Massanassa ha resolt les ADAP, Ajudes per al Desenvolupament Acadèmic i Professional dels estudiants de Massanassa per al curs acadèmic 2020 – 2021, “amb un total de 25.192,69 euros de les quals han sigut beneficiats 89 estudiants amb ajudes de fins a 300 euros” ha explicat l’alcalde de Massanassa, Paco Comes.

Aquestes ajudes van dirigides a promoure el desenvolupament acadèmic i professional d’estudiants de Programes Formatius de Qualificació Bàsica, Formació Professional Bàsica, Cicles Formatius de Primer Grau, Grau Mitjà o Grau Superior, Estudis Universitaris i Estudis Universitaris de Postgrau (Màster, Doctorat o títols propis de postgrau i especialització), durant el curs acadèmic 2020/2021.

L’objectiu d’aquestes ajudes, explica l’alcalde de Massanassa, Paco Comes, és “possibilitar la igualtat d’oportunitats entre els estudiants i alleujar les càrregues econòmiques de les famílies”. Les ajudes estan dirigides a l’adquisició de material educatiu i informàtic, llicències de programes, proves de valoració o realització de formació específica, necessaris per a l’acompliment professional amb la finalitat de potenciar el desenvolupament en la seua formació i avanç professional, reduir l’impacte d’aquesta mena de despesa en les economies familiars i garantir la igualtat d’accés a l’ensenyament i recursos dels estudiants residents a Massanassa.