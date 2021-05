Massiva” il·lusió davant l’inici de la vacunació en el Pavelló Cobert a Burjassot

Print This Post

A poc a poc, però amb fermesa, la ciència, la sanitat, el compromís de les administracions públiques i la responsabilitat ciutadana van guanyant terreny a una pandèmia que, malgrat no haver desaparegut, comença a presentar clars signes de feblesa

I hui, 24 de maig, a Burjassot s’ha fet un pas de gegant en la bona direcció en obrir les portes del Pavelló Cobert a la vacunació massiva de la població.

Des de ben d’hora, Policia Local, Protecció Civil, Brigada Municipal d’Obres i tot el personal sanitari responsable d’aquest punt de vacunació, s’han posat a la feina per a, a les 9h, tindre-ho tot disposat per a obrir les portes de recinte esportiu reconvertit ara en vacunódromo local, i rebre la visita dels primers citats i citades per a rebre la seua dosi de vacuna contra la covid-19.

El primer de tots ha sigut José Miguel, un veí de Burjassot que s’ha mostrat “súper content per la vacuna i per haver sigut el primer, quina il·lusió. I ara a treballar”. Recentment vacunat i en els seus 15 minuts d’espera post-bovina, José Miguel ha rebut abans d’abandonar el Pavelló, l’enhorabona de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

“La il·lusió de José Miguel és comprensible i es tradueix en una il·lusió massiva i general perquè, amb l’obertura del Pavelló a la vacuna, els temps s’acceleraran i cada vegada està més a prop imaginar un Burjassot vacunat completament. Hui sens dubte és un gran dia i, personalment, vull agrair la labor que ha realitzat tot el personal municipal en temps rècord per a tindre el Pavelló a punt, així com a tot l’equip sanitari que, a partir de hui comença a vacunar als nostres veïns i veïnes” ha declarat l’Alcalde de Burjassot Rafa García..