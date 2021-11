Matías Sartori, veí d’Alboraia, rep el premi al Mèrit Esportiu Ciutat de València junt amb integrants del programa ‘Aros Olímpicos’

Print This Post

El periodista esportiu suma un nou reconeixement en la seua trajectòria, que ha sigut premiada en múltiples ocasions

Matías Sartori, periodista esportiu i veí de Port Saplaya (Alboraia), ha recollit el premi al Mèrit Esportiu Ciutat de València de l’Ajuntament de València junt amb diversos integrants del programa de ràdio ‘Aros Olímpicos’ per la seua labor periodística. El consistori ha atorgat un dels reconeixements que han repartit en la XXI edició de la coneguda gal·la esportiva a l’espai de Plaza Radio, dirigit per Rafael Gandia i integrat també per Raúl Cosín i David Blay, a més de Sartori.

Els guardons, amb més de dues dècades d’història, tenen per objectiu reconéixer els millors resultats esportius reeixits durant l’any precedent, en aquest cas 2020, així com la labor que es realitza en favor de l’esport d’entitats o mitjans de comunicació. En aquesta ocasió, la gala s’ha celebrat en el complex esportiu cultural Petxina, amb la presència de la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé, i el director general d’Esports, Josep Miquel Moya.

Una trajectòria nombrosament reconeguda

No és la primera vegada que Matías Sartori recull un dels premis al Mèrit Esportiu Ciutat de València. En 2016 va rebre, junt amb la seua companya Isabel Muñoz, el guardó al millor reportatge periodístic de 2015 gràcies al documental ‘Memorias del Hockey’, una peça audiovisual que narra la vida de dues pioneres de l’hoquei valencià (Amalia Doménech i Esther Luy). En 2018, el premi va recaure en la categoria del millor article periodístic.

Altres guardons són baix el seu mandat com a redactor cap en el diari esportiu Nostresport. En concret, en 2011, el Premi Confedecom al Mitjà de comunicació Digital amb millor seguiment i informació i en 2012, el Premi OIMED al Periodisme de la Comunitat Valenciana categoria web.

Recentment, el Comité Olímpic Espanyol va reconéixer la seua labor periodística per ser una de les 102 persones espanyoles que van realitzar la cobertura informativa dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, un homenatge que es va estendre a la seua localitat actual, Alboraia, quan l’alcalde del municipi, Miguel Chavarría, el va rebre al costat d’altres dos esportistes en un acte