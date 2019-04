Mayor demana una gran mobilització per a aconseguir una majoria mès àmplia a Cullera

Connect on Linked in

El candidat a la reelecció per a l’alcaldia de Cullera, Jordi Mayor, ha fet una crida a la mobilització en les eleccions municipals del pròxim 26 de maig per consolidar i continuar avançant en la modernització de la ciutat aconseguida durant els últims quatre anys de govern.

Mayor ha demanat a la ciutadania que la pròxima legislatura atorguen als socialistes una “majoria més àmplia” per revalidar l’ajuntament i continuar implementant les polítiques que estan aconseguit la transformació del municipi.

El líder socialista ha presentat aquest dimecres l’eslògan de precampanya del PSPV-PSOE, ‘Cullera avança’. Amb aquest claim, la formació pretén exhibir múscul per la gestió feta i, al mateix temps, refermar el compromís de continuar progressant cap a una ciutat “més moderna, europea, feminista i sostenible”.

“En les eleccions del 26 de maig decidim entre fer marxa enrere o continuar progressant. La majoria social vol continuar avançant pel camí iniciat, perquè tornar al passat seria el pitjor que ens podria passar”, va afirmar Mayor davant de més d’un centenar de militants que es van donar cita per donar suport a la candidatura municipal socialista durant la inauguració de la seu electoral.

El candidat del PSPV-PSOE ha posat damunt la taula els èxits aconseguits. “Ningú donava un duro per nosaltres fa quatre anys quan vam entrar a governar i contra tot pronòstic hem aconseguit el miracle Cullera. Som líders en inversió social, hem sanejat econòmicament l’ajuntament, s’ha reactivat l’obra pública i hem recuperat el turisme i les polítiques actives d’ocupació”, va subratllar.

Sobre aquest tema, va remarcar que tots els indicadors econòmics i socials han millorat ostensiblement. “Hem complit àmpliament els objectius i hem pegat la volta a una situació molt complicada que ens va deixar el Partit Popular”, va apuntar.

No hi ha res guanyat

No obstant això i malgrat les bones expectatives electorals, el líder dels socialistes de Cullera va llançar un advertiment als seus: no hi ha res guanyat. Per això, ha exigit als seus candidats que treballen “des de la humilitat i l’esforç tal com ho han fet els regidors socialistes aquests quatre anys”.

“Cal anar casa per casa, xarxa social per xarxa social, dialogar amb tots, lluitar cada vot i convéncer a tots els cullerencs que hem de seguir cap avant”, va ressenyar. Jordi Mayor va oferir a la ciutadania una candidatura “seriosa, honrada, forta, unida i amb un projecte clar” com a garantia de bon govern davant d’altres formacions que s’han passat aquests anys perdudes en lluites intestines internes o “becant i oblidant-se d’articular un projecte creïble per a la ciutat”.