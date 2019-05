Mayor donarà ajudes als autònoms i convertirà la Casa de l’Ensenyança en un centre de creació d’empreses

Connect on Linked in

Els socialistes prosseguiran amb el pla per a finalitzar tots els polígons industrials del municipi

La pròxima legislatura a Cullera ha de ser la de la consolidació de les conquestes socials i la que impulse econòmicament la ciutat. Així ho ha manifestat hui el candidat socialista a la reelecció, Jordi Mayor, durant el míting central del PSPV-PSOE celebrat esta vesprada en la Sala Multiusos del Mercat.

Mayor ha avançat que si revalida l’alcaldia, impulsarà ajudes als emprenedors perquè posen en marxa les seues empreses amb la finalitat de crear més ocupació i riquesa a la ciutat. La taxa d’atur s’ha reduït a Cullera en més de 10 punts, fins al 15 % després d’aconseguir màxims històrics en l’anterior legislatura. Ara, la intenció dels socialistes és reforçar l’àrea de Promoció Econòmica per a consolidar la recuperació econòmica mitjançant una sèrie de mesures estratègiques que aconseguisquen enfortir l’economia de la ciutat.

A més de les ajudes als autònoms, Jordi Mayor ha anunciat una bateria de mesures per a afavorir el creixement. Es rehabilitaran les plantes superiors de la Casa de l’Ensenyança amb la finalitat de convertir-la en un centre de creació d’empreses i formació d’emprenedors.

D’altra banda, se seguirà amb les millores en els polígons industrials en línia amb la inversió de més de mig milió d’euros per a la reurbanització del carrer Sueca. El compromís dels socialistes de cara als pròxims quatre anys és acabar tots els polígons del municipi per a facilitar la instal·lació d’empreses.

L’actual alcalde de Cullera també ha manifestat la seua intenció per reforçar les polítiques públiques d’ocupació i formació recuperades esta legislatura. Per a això, s’ha compromés a incrementar la inversió de 6 milions d’euros per a la contractació i la reinserció laboral dirigida a col·lectius amb majors dificultats: jóvens, majors de 45 anys o persones amb escassa formació. “Mantindrem i reforçarem la Borsa Social de Treball així com els diferents programes de contractació com l’AVALEM Joves o els Formem”, ha precisat.

Infraestructures

El líder socialista també ha aprofitat la seua intervenció per a exposar l’estratègia local en matèria d’infraestructures. La intenció del PSPV-PSOE és continuar amb la reactivació de l’obra pública amb obres ambicioses. Entre elles, prosseguir amb el pla de reurbanització del centre històric, donant continuïtat als projectes ja finalitzats de remodelació del carrer del Vall i el carrer del Riu.

Les solucions al problema de l’aparcament continuaran implementant-se a través del reforç del Pla APARCA. Mayor ha anunciat que en breu entrarà en funcionament un nou aparcament a 2 minuts del centre amb més de 100 places en El Prado i un altre amb 200 places al costat de l’IES Llopis Marí.

De la mateixa manera, Jordi Major ha aprofitat per a detallar que la rehabilitació del Pont de Ferro s’iniciarà a la fi d’este mes després d’haver-se adjudicat les obres.

Mobilització

El míting de hui ha sigut el primer de la campanya dels Socialistes de Cullera, iniciada ahir després de retardar-la per a no fer-la coincidir amb les Festes Majors. Jordi Mayor ha aprofitat per a fer una crida a la mobilització i demanar a la ciutadania que no done res per fet.

El cap de cartell socialista ha agraït als cullerencs el triomf que li van atorgar al PSOE en les passades eleciones generals i autonòmiques i ha demanat que ara “es confirme el 26M amb una àmplia victòria en les municipals per a aconseguir un govern estable que puga continuar avançant en la transformació de la ciutat”.

Finalment, Mayor ha advertit enfront de les “extravagàncies” que ja en el passat portaren a Cullera a situacions que ningú desitja repetir. “Estes eleccions van d’avançar o retrocedir”, ha plantejat. “Ens cal un govern seriós, amb sentit comú i amb els peus en terra que no pose en perill els avanços d’estos quatre anys”, ha sostingut.

Per això ha reclamat el paper del PSOE local com a força garant d’“un govern de tots, dialogant, que fuig de radicalismes i que ocupa la centralitat amb unes polítiques inequívocament progressistes”.