Mayor oferix a Compromís integrar-se en l’equip de govern

L’alcalde proposa a la coalició portar diferents delegacions i que gestione Transparència



L’alcalde de Cullera va prometre en el seu discurs d’investidura «mecanismes de participació» en l’equip de govern a forces polítiques «afins» i hui ha materialitzat eixa proposta. Jordi Mayor s’ha reunit este matí amb el portaveu de la coalició Compromís per Cullera, Hugo Font, per a oferir-li portar delegacions en el nou executiu municipal.



Entre elles, es troba la de Transparència «com a mostra de la voluntat de l’actual executiu que les parets de l’Ajuntament continuen sent de cristall», en paraules del primer edil.



En eixe sentit, la màxima autoritat local considera «saludable» per a la democràcia que siga una altra força política la que gestione esta àrea com a «garantia que no hi ha res a amagar».



Jordi Mayor ha destacat la bona sintonia amb el portaveu de Compromís, anterior soci de govern del PSPV-PSOE. Font ja fou membre de l’executiu la passada legislatura com a seté tinent d’alcalde i responsable de les àrees de Medi Ambient, Règim Interior, Serveis Generals, Agricultura i Pesca.



Esperit del Botànic II



L’alcalde ha valorat «molt positivament» el vot de la coalició valencianista a la seua candidatura en la investidura i estima convenient que l’esperit del Pacte del Botànic II es mantinga a Cullera «adaptat a les noves circumstàncies determinades per la ciutadania en les urnes».



Cal recordar que el passat 26 de maig els cullerencs atorgaren una majoria absoluta històrica al PSPV-PSOE, que compta amb 14 regidors, mentre que la coalició Compromís va obtindre 2 edils, un menys que en els comicis de 2015.



Mayor entén que existixen «programes compartits» entre socialistes i valencianistes i que la presència de Compromís en l’executiu municipal «suma sensibilitats i altres formes d’entendre la política, la qual cosa afig pluralitat al govern».