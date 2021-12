Mayor s’oposa a la taxa turística: «Cullera no l’aprovarà de cap manera»

Connect on Linked in

L’alcalde de la capital turística de la Ribera creu que ni és el moment ni beneficia al sector

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, s’ha mostrat hui categòric en assegurar que el municipi no aprovarà la taxa turística pactada de cara a 2023 per les forces polítiques que sostenen al govern autonòmic del Botànic.

«Cullera no l’aprovarà de cap manera», ha dit la màxima autoritat local en les seues xarxes socials. Segons el parer de Mayor, «no és el moment» ni considera que vaja a beneficiar al sector turístic, ja per si mateix tocat pels efectes de la pandèmia de la Covid-19.

La Comunitat Valenciana tindrà una llei que regule una taxa turística municipal i voluntària en 2022 i, si la situació sanitària ho permet, els ajuntaments podran començar a cobrar-la en 2023. Així ho han pactat els partits del Botànic, desfent l’últim gran escull de la negociació dels pressupostos de la Generalitat.

L’alcalde cullerenc, contrari a este gravamen, es reafirma així el seu alineament amb la posició pràcticament unànime del sector turístic de la localitat que mai ha vist amb bons ulls la taxa.

«Cullera serà una ciutat lliure de taxes turístiques», ha insistit el primer edil «perquè ni les vol el sector ni les vol l’ajuntament», recalca.

Les dades de recuperació turística que situen ja en molts aspectes al municipi en xifres prepandèmia indiquen una recuperació del sector.

«Eixa recuperació no es pot posar en perill i menys amb taxes que no solucionen el problema de l’infrafinançament dels municipis turístics», ha deixat clar Mayor.

«La via cullerenca és la d’estar al costat del sector, fomentar l’impuls i recuperació del turisme sense gravar més al turista. La nostra preocupació és aconseguir finançament europeu, com els tres milions que rebrem dels fons Next Generation per a modernitzar el passeig marítim, per exemple. L’altre és el xocolate del lloro que no ens soluciona cap problema i sí que podria crear-nos-en molts», ha conclòs.