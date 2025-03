Mazón: “Avançant en la simplificació administrativa per al desenvolupament econòmic i social”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmat que des del Consell “continuem avançant en la simplificació administrativa per a facilitar el desenrotllament econòmic i social de la Comunitat Valenciana”.

A més, ha destacat el nou Decret d’entitats col·laboradores de certificació, que representa un exemple de col·laboració publicoprivada per a millorar l’activitat i el servei, fent que l’Administració siga més competitiva, pròxima i ràpida.

Mazón ha indicat que l’Administració no pot tractar al ciutadà i empresari com un presumpte culpable i ha apostat per la confiança i la declaració responsable, traduint-se en un silenci administratiu positiu. A més, ha defensat la necessitat de tenir una Generalitat àgil i eficient que fomente la creació d’ocupació i el desenrotllament econòmic.

També ha destacat la incorporació dels ajuntaments al procés de simplificació, per tal d’acelerar els tràmits del dia a dia i millorar la vida de la ciutadania.

Entitats col·laboradores de certificació

Amb el nou decret, les associacions de cada sector empresarial podran verificar la documentació que s’ha de presentar, evitant correccions i agilitzant els procediments administratius, amb especial atenció als projectes estratègics com les plantes d’energies renovables. L’objectiu és reduir un 30% el temps mitjà de resolució dels processos administratius.

Aquesta mesura representa un nou perfil cooperatiu en l’Administració, sumant-se al procés de simplificació i acceleració administrativa. A més, col·legis professionals, cambres de comerç i associacions empresarials ja poden sol·licitar la seua inclusió al Registre general d’entitats col·laboradores.

La figura dels ens habilitats, introduïda pel decret, permetrà a entitats i associacions actuar com a enllaç entre la ciutadania i l’Administració, reduint les esmenes i accelerant les tramitacions en àmbits com el comerç, la vivenda i els serveis socials, garantint un accés més equitatiu i eficient als recursos públics.