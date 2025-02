Mazón destaca la “prioritat absoluta” de la Generalitat per a la reconstrucció

Mazón ressalta la mobilització de 1.800 milions d’euros en 114 dies per a la recuperació després de la DANA

El president de la Generalitat critica la lentitud del Govern central en el pagament de les ajudes i lamenta el seu enfocament en el rèdit polític

Durant la sessió de les Corts, Carlos Mazón ha destacat el compromís del Consell per a afrontar la recuperació després de la DANA, posant en valor la movilització de 1.800 milions d’euros en tan sols 114 dies.

Per la seua part, el jefe del Consell també ha volgut remarcar la postura del Govern d’Espanya lamentant que “estan centrats en el rèdit polític” pel que ha comparat totes les actuacions que ha fet la Generalitat davant les del Govern Central.

Així mateix, Mazón ha recordat que en 114 dies s’han reparat 18 carreteres autonòmiques, s’ha recuperat el 100% de les depuradores, s’han escolaritzat 48.000 alumnes, la reposició del metro està al 90% i la del tramvia al 100%, s’han posat en funcionament 57 centres de salut, s’han retirat més de 100.000 vehicles sinistrats i al voltant de mig milió de tones de residus, entre altres actuacions.

És per això que ha expressat el seu malestar per “la lentitud” del Govern central en el pagament de les ajudes i “la rapidesa” del Ministeri d’Hisenda a l’hora de “carregar el pagament de l’IRPF i el quart trimestre de l’IVA als afectats per les riuades”.