Informe de Diagnóstico per al Pla de Recuperació: Mazón exigeix abordar la reconstrucció com “una qüestió d’Estat per recuperar la confiança davant d’un desafiament en què cap esforç sobra”

Mazón subratlla la importància d’una total coordinació entre els tres nivells de l’Administració: Govern-Unió Europea, comunitat autònoma i entitats locals

Anuncia que el vicepresident segon comparèixerà a Les Corts per aconseguir el suport de tots els grups polítics

Posa en valor que la Generalitat ha mobilitzat 1.853 milions d’euros, a més dels més de 2.000 milions consignats en els pressupostos

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigit que la recuperació després de les riuades del 29 d’octubre sigui abordada com una qüestió d’Estat, en la qual l’Estat no pot fallar per “recuperar la confiança de les persones davant d’un desafiament sense precedents en què cap esforç sobra”. Així s’ha manifestat durant la presentació de l’Informe de Diagnòstic per al Pla de Recuperació Econòmica i Social elaborat per la Vicepresidència Segona, al qual han assistit alcaldes de localitats afectades, representants de sindicats, patronals, col·legis professionals, universitats, associacions, sector empresarial i altres entitats de la societat civil.

El cap del Consell ha destacat que aquest informe és un document “rigorós, treballat i exhaustiu” que permet plantejar tant allò que cal fer com allò que cal evitar repetir. Per Mazón, és “imperatiu una total coordinació entre els tres nivells de l’Administració: Govern-Unió Europea, comunitat autònoma i entitats locals”. Ha recordat que és “una evidència que la Comunitat Valenciana no pot afrontar aquest repte sola i menys amb un sobresforç d’endeutament i sense recursos a fons perdut” per part de l’Estat.

El president ha reclamat “unitat d’esforços” i ha ofert des de la Generalitat “lleialtat institucional”. En aquest sentit, ha anunciat que el vicepresident Gan Pampols comparirà a Les Corts per aconseguir el suport de tots els grups polítics, i ha sol·licitat el respatll de tota la societat valenciana per dirigir-se al president del Govern per obtenir el seu compromís econòmic i de màxima coordinació.

A més, ha destacat que la Generalitat “està duent a terme el major desplegament de recursos administratius i econòmics de la seva història en gairebé cinc mesos” dins de les seves competències.

La Generalitat ha mobilitzat 1.853 milions d’euros, a més dels més de 2.000 milions consignats en el projecte de Llei de Pressupostos; entre les línies d’ajudes i contractes de reparació. Així, ha indicat que “estem exprimint fins al límit” les nostres capacitats a pesar de la infrafinanciació i la falta de recursos degut a un sistema de finançament “obsolet i injust”.

Informe de Diagnòstic del Pla de Recuperació Econòmica i Social de la Comunitat Valenciana

L’Informe desglossa l’impacte econòmic negatiu per sectors afectats, dividint-lo en cinc categories: persones, infraestructures, empreses, medi ambient i teixit social i comunitari. S’ha quantificat que el cost econòmic de la riuada ascendeix a 17.800 milions d’euros.

Persones : 552 km² de territori afectats, 306.000 persones amb afecció severa , 11.242 habitatges danyats amb una valoració de danys de 475 milions d’euros , a més de 141.000 vehicles afectats .

: de territori afectats, , amb una valoració de danys de , a més de . Infraestructures : 350 km de riuades danyades , 2 preses , 123 estacions depuradores , 800 km de carreteres , 550 km de vies ferroviàries i més de 380 ponts danyats .

: , , , , i més de . Teixit empresarial : 64.100 empreses afectades amb danys en els seus actius per valor de 11.600 milions d’euros . Més de 270.000 treballadors afectats , dels quals 33.000 entraren en ERTE .

: amb danys en els seus actius per valor de . Més de , dels quals . Medi ambient : Danys per valor de més de 100 milions d’euros i una despesa superior a 299 milions per a la gestió de residus.

: Danys per valor de i una despesa superior a per a la gestió de residus. Teixit social: Danys a associacions culturals (20 milions), clubs i infraestructures esportives (10 milions) i cancel·lació d’esdeveniments (40 milions).

Els pròxims passos seran: la elaboració del Pla de recuperació i reconstrucció, continuar treballant amb els actors clau i grups d’interès, activar i fer seguiment de projectes i mesures prioritàries, i presentar una proposta del Pla Marc de recuperació i reconstrucció per al juny de 2025.