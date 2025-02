Mazón remarca l’aposta del Consell per la Formació Professional per a promoure ocupació de qualitat

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha remarcat l’aposta del Consell per una Formació Professional d’excel·lència “per a promoure ocupació de qualitat”. Així ho ha assenyalat durant l’obertura del congrés ‘El valor de la FP, el valor de les persones’, en el qual s’han abordat noves propostes i reflexions en l’àmbit educatiu, i on ha estat acompanyat pel conseller d’Educació, José Antonio Rovira.

Mazón ha assenyalat que estem en un moment decisiu per a la implementació d’un nou sistema de Formació Professional que responga a les necessitats no sols de la Comunitat Valenciana, sinó també de tota Espanya i Europa.

El president ha mencionat projectes com el Battery Campus, un centre de formació professional “que aportarà al voltant del 70% dels llocs de treball de la gigafactoria de Sagunt”; el programa INNOVATEC, que desenvolupa activitats conjuntes entre empreses i centres de FP per a treballar en reptes reals per a l’alumnat; o les 116 aules de tecnologia aplicada en 2024, “que s’ampliaran en 48 més” al llarg de 2025.