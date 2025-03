Mazón supervisa l’estat de les carreteres provincials i autonòmiques

Carlos Mazón, president de la Generalitat, ha visitat el Centro de Gestión de Apoyo a los Servicios de Movilidad (CEGESEM) juntament amb el conseller Vicente Martínez Mus per supervisar l’estat de les carreteres provincials i autonòmiques.

Ha recomanat a la població extremar la precaució en carreteres i mantener-se informada sobre l’estat de les vies, seguint les indicacions del 1.1.2.

El CEGESEM recopila informació sobre la xarxa viària per distribuir-la a organismes com la Guardia Civil i el servei del 1.1.2, tot i que no és un centre de control de trànsit com la Direcció General de Trànsit.

A causa del nou temporal, s’han tancat al trànsit vuit carreteres provincials:

A Castelló: la CV-130 (entre Albocàsser i Sant Mateu) per inundacions i la CV-200 (a Almedíjar) per desprendiments.

A València: s’han tallat carrers per previsió de creixudes en les CV-336, CV-378 i CV-395 (entre Chera i Sot de Chera); així com en la CV-429, CV-431 i CV-448 en previsió de la creixuda del riu Magro.

A més, hi ha 14 trams de carreteres amb circulació condicionada, incloent diverses seccions de les CV-137, CV-341, CV-364, CV-376, CV-377 (dos trams), CV-379, CV-380, CV-381, CV-383, CV-395 (un tram), CV-396, CV-424 i CV-428.

Aquestes mesures pretenen garantir la seguretat viària i facilitar la gestió de la mobilitat durant aquest episodi de pluges intenses a la Comunitat Valenciana.