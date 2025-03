Medi Ambient coordina la donació de més de 10.000 quilos d’aliments i productes essencials per a animals afectats per les inundacions

La Conselleria ha organitzat la recollida i entrega de productes a les entitats de protecció animal que van patir els efectes de les riuades.

Les donacions han arribat des de diferents punts d’Espanya i de països com França, Holanda i Alemanya.

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori ha coordinat la recollida i entrega de donacions d’aliments i subministraments essencials per a entitats de protecció animal afectades per les inundacions del passat mes d’octubre, “amb el repartiment, fins al moment, de més de 10.000 quilos de productes”, segons ha explicat el secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori, Raül Mérida.

Gràcies a la col·laboració d’un ampli conjunt d’agents, incloent personal voluntari i diverses associacions compromeses amb el benestar animal, ja s’han realitzat dues entregues massives de donacions: la primera el 29 de gener, amb un total de 3.427 kg, i la segona el 13 de febrer, amb 6.984 kg, sumant un total de 10.411 kg de subministraments. “La previsió és continuar amb entregues setmanals fins a esgotar existències”, ha indicat Mérida.

Del total donat, 9.909 kg corresponen a aliment per a gats i gossos, a més de 502 kg d’arena per a gats. També s’han distribuït productes essencials com nutracèutics, desparasitants, mantes, tovalloles, llits, menjadors, abeuradors, transportins i material d’higiene i neteja, “tots ells vitals per a garantir el benestar dels animals rescatats i en acollida que han patit les conseqüències de les inundacions”.

Així mateix, el secretari autonòmic ha assenyalat que, des de l’inici d’esta tasca solidària, “la Conselleria ha treballat en estreta col·laboració amb la Coordinadora Animalista de la Comunitat Valenciana, l’Il·lustre Col·legi Oficial de Veterinaris de València (ICOVV) i la Fundació Bioparc“. Les donacions han arribat de diferents punts d’Espanya i de països com França, Holanda i Alemanya, i la majoria han sigut realitzades per particulars i empreses del sector dels animals de companyia.

Mérida ha destacat que aquest esforç conjunt “reflexa la sensibilitat i compromís de la societat amb el benestar animal, reforçant el teixit solidari en moments de crisi”.

Tres punts de recepció i distribució

Per a la recepció i distribució dels recursos, es van habilitar tres punts principals: Bioparc València i dues naus ubicades a Bunyol i Nàquera, pertanyents al Grup Vaersa. En un primer moment, el Hospital Clínic Veterinari CEU San Pablo també es va habilitar com a punt de recollida de donatius. Des de l’hospital i Bioparc València es van distribuir els productes necessaris durant els primers dies, fins que es van poder habilitar les naus.

En estos moments, la Fundació Bioparc València continua participant en esta tasca tan necessària, repartint donatius als particulars que no poden desplaçar-se a les naus en els horaris habilitats per a la seua recollida.

El secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori ha agraït “la solidaritat dels donants i l’esforç conjunt de totes les entitats involucrades“, que han sigut claus per a proporcionar l’ajuda necessària a centenars d’animals afectats per les inundacions. “La col·laboració entre organismes i la participació ciutadana han demostrat, una vegada més, el compromís de la Comunitat Valenciana amb la protecció animal, establint una xarxa de suport activa per a fer front a futures emergències”.

