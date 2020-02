Mediadors juvenils faran d’enllaç entre l’Ajuntament i l’alumnat de Cullera

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Alumnat Actiu’ pretén recollir i difondre informació entre els joves del municipi i el Centre d’Informació Jove

L’Ajuntament de Cullera ha engegat el programa ‘Alumnat Actiu’, un projecte que es basa en la creació d’un grup d’estudiants de l’ESO, de Batxillerat i de cicles formatius que s’encarreguen principalment d’informar als companys i companyes dels seus seus centres de les convocatòries, recursos i activitats que els puguin interessar així com de recollir demandes informatives per a posteriorment traslladar-les al Centre d’Informació Jove.

El programa té per objecte comptar amb un mediador per cicle. Estos són joves estudiants que actuen com a agents de mediació juvenil en el municipi. La iniciativa pretén crear un espai de difusió i recollida d’informació entre l’alumnat i la població jove de Cullera i el Centre d’Informació Jove.

Actualment el grup el formen 12 alumnes de tots els centres educatius de Cullera i la labor d’estos estudiants és voluntària. La seua tasca produïx un efecte multiplicador de la informació, ja que actuen com a transmissors de tota aquella informació juvenil que es trobe disponible en el municipi com poden ser temes d’oci i temps lliure, d’allotjaments juvenils, ajudes i beques, ocupació i formació, etc.

Entre els objectius del projecte també està fomentar la participació dels joves, potenciar el treball en equip i la coordinació i la fluïdesa en el intercanvi d’informació per abordar nous reptes de forma conjunta.

Tal com ha explicat el regidor de Joventut, Àlex Morales, la proposta «naix per fomentar la participació de la gent jove, escoltar les seues opinions i reivindicacions i donar-los veu».

En esta línia, l’edil ha defensat l’oportunitat dels joves de poder intervindre en el seu entorn social i de poder experimentar en tots els camps del seu interés. «La joventut ha de poder prendre decisions en llibertat i desenvolupar projectes que tendisquen a donar resposta a les seues necessitats, inquietuds i interessos», ha declarat Morales.