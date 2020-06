Medusa festival de Cullera anuncia l’ajornament de l’edició 2020 per a l’any que ve

El que era fins ara un secret a totes veus ha confirmat les pitjors previsions previstes i el Medusa Festival 2020 ha hagut d’ajornar-se per forces majors per al 2021. L’organització ha fet pública aquesta decisió en les seues xarxes socials.

Davant l’estat d’alarma generalitzada que ha durat pràcticament 3 mesos i mig en tot el país i la volta a la nova normalitat ha fet veure a l’organització del festival la inviabilitat de poder dur-lo a terme durant aquest mes d’agost de 2020.

En declaracions realitzades per part d’Andreu Piqueras un dels organitzadors de l’esdeveniment “la decisió no ha sigut fàcil ja quina afecta des de treballadors a proveïdors com a artistes i especialment a un públic que ha demostrat la seua fidelitat i increment durant aquests 6 anys que es porten celebrant el festival”.

Des de l’organització han volgut deixar clar que “junts tots els afectats tornarem si cap amb més força per a realitzar el major esdeveniment possible durant el 2021”.

Noves aventures i nous reptes els que es presenten de cara al 2021 i a futures edicions ja que el medusa festival vol mantindre viva la flama de ser el festival electrònic que més creix en tota Europa i vol continuar en eixa línia.

Relacionats