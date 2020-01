Meliana aprova uns pressupostos inicials de 8 milions d’euros

El govern de progrés de Meliana ha aprovat, amb el suport de tots els grups polítics tret del Partit Popular, els seus quints pressupostos des que al 2015 es va produir el canvi polític al municipi. Uns pressupostos que se situen ja en els 8 milions d’euros, concretament 7.945.822,35 €, quasi un milió i mig superiors als últims complets aprovats pels populars, de 6,5 milions al 2014.

Com explica la regidora d’Hisenda, Maria Pilar Asensio, “l’augment constant dels pressupostos municipals els últims anys es deu en una part important al suport de la Diputació i de la Generalitat que, des de l’acord del Botrànic, ha anat confiant en l’autonomia i la gestió municipals amb augments constants de les subvencions i les línies pressupostàries en favor dels municipis”. Això es constata especialment en l’àrea social i en les inversions. Precisament, la concreció en els pressupostos de la Diputació i de la Generalitat ha motivat que enguany el govern de Meliana haja decidit esperar que aquestes dos institucions tingueren aprovats els seus pressupostos per a portar a l’aprovació els propis amb les partides més definides. Fruit d’eixe suport, les partides socials tenen un pes molt important, especialment en educació, un total de 872.844,68 €, o l’àrea de benestar social, 879.727,43 €.

La responsable de l’àrea econòmica incideix: “els pressupostos de Meliana tenen un comportament molt estable, equilibrats, sense endeutament i amb una pressió impositiva ponderada, que permeten, amb planificació i rigor, anar desplegant els diferents projectes i programes de les diferents àrees”. A més, estan plantejats per a atendre les licitacions més importants que ara té l’ajuntament per als serveis de manteniment de parcs i jardins o la neteja viària i la recollida del fem, que s’han de resoldre enguany.

D’altra banda l’alcalde, Josep Riera destaca: “en ser un any d’enllaç entre legislatures, els pressupostos del 2020 estan plantejats més com un període de planificació dels pròxims anys, molt especialment pel que fa al pla Edificant, de millora de les infraestructures educatives, i també de finalització de projectes de la legislatura anterior”. Així, cal recordar que enguany es portaran endavant a Meliana tres actuacions importants com ara la construcció del centre de dia per a persones majors, que executarà l’ajuntament amb la subvenció de 3,3 milions d’euros de la Diputació, i que s’hauran d’incorporar als pressupostos; o la construcció de la rotonda d’accés a Meliana i Foios a la CV-300 i el nou edifici per a les oficines Labora -antic Servef-, en aquest cas a càrrec de la Generalitat. D’altra banda, amb la liquidació dels pressupostos del 2019 s’incorporaran inversions en diferents moments de tramitació, com ara la millora de l’envoltant de l’edifici consistorial per a millorar l’eficiència energètica, l’adquisició del nou immoble per als serveis socials, actuacions de millora en les vies públiques, la ubicació dels torradors municipals, a més del nou accés a Schneider o el canvi de la gespa artificial del camp de futbol. Totes aquestes accions -conclou l’alcalde- “es fan seguint els diferents documents de planificació aprovats per l’ajuntament”, com ara l’estratègia europea ViuHo (EDUSI), el Pacte de les Alcaldies, el pla de mobilitat (PMUS) i altres.