Meliana comptarà amb la primera oficina d’ocupació pilot del Pla Laborant

El de Meliana és el primer a executar-se dels nous previstos

El secretari d’Ocupació, Enric Nomdedéu, visita acompanyat de l’alcalde, Josep Riera, les obres del “nou model de servei públic que es concreta en aquests edificis”

El secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, i l’alcalde de Meliana, Josep Antoni Riera, han visitat les obres del nou Espai Labora amb què comptarà la localitat. Es tracta de la primera oficina d’ocupació pilot del Pla Laborant, projectada amb l’objectiu d’oferir les millors instal·lacions ideades per a la cerca de treball.

El centre de nova construcció serà el primer acabat. Des de les obres del nou centre, Nomdedéu ha declarat que Meliana adquireix “un Espai Labora nou, que serà l’espai de referència de com volem que siguen els Espai Labora que anirem fent al llarg de tot el territori”.

“El que hem fet és redissenyar, reinventar com ha de funcionar un servei públic. Necessitàvem ensenyar com havien de ser eixos espais interns de coworking, de búsqueda acompanyada, o els espais menudets on pugues explicar el teu drama personal si no trobes feina sense que t’escolte tot el món, així com espais oberts on se puga cooperar, treballar… O espais específics per a la formació. És un nou model de servei públic que es concreta en aquests edificis”, ha valorat el secretari d’Ocupació.

Aquests nous centres són una aposta de l’entitat pel servei de proximitat, que va rebre una dotació pressupostària de 8 milions dins del pla Laborant a l’any 2021. La fi de la inversió no era una altra que la reforma estructural de 6 centres i la creació dels tres esmentats.

Es pretén que, bàsicament, els nous Espai Labora compten amb espais oberts de benvinguda a la ciutadania; espais oberts de treball col·laboratiu i participatiu entre empreses, demandants d’ocupació i personal de l’Espai Labora; espais tancats per a activitats en grup i espais més discrets on es puga fer l’orientació amb certa intimitat.

A més, les sis remodelacions integrals previstes dels Espai Labora ja existents es produiran en el futur a les localitats d’Elx, la Vila Joiosa i Gandia, mentre que València veurà rehabilitats tres dels seus centres.

El pla de proximitat preveu, a més, dos nous Labora Formació a Almàssera i Alacant, centres on es millora l’empleabilitat dels demandants d’ocupació, i 3 remodelacions integrals d’aquests centres ja existents a Paterna, Benicarló i Catarroja.

Del nou estil d’obra, Nomdedeú valora que “les reformes en aquells que siguen reformables i, en aquests que són de nova planta” representen “una oportunitat per a manifestar el compromís amb el medi ambient i l’eficiència energètica de l’edifici”. “Estem parlant d’un edifici, amb una inversión de 2,4 milions d’euros, de vora 2.000 m2 i amb un pla d’execució de vora 14 mesos, que li donarà a Meliana i a la seua zona d’influència la capitalitat d’eixe nou Espai Labora del que veníem parlant ja fa un temps i que la pandèmia ha retardat una miqueta”, ha explicat el secretari d’Ocupació.

Per a l’execució del pla, s’han prioritzat les infraestructures més urgents, tenint en compte les necessitats del centre en funció del volum de la població a què atén, antiguitat i característiques de les instal·lacions. També han sigut prioritàries les necessitats d’aquells llocs sense centre per tal de triar les noves ubicacions. Meliana ja és la primera on s’executen les obres per a acostar el servei.