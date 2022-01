Meliana consolida uns pressupostos de 8 milions d’euros

Connect on Linked in

El govern de progrés de Meliana ha aprovat, amb el suport de tots els grups polítics tret del Partit Popular i el regidor no adscrit, els sisens pressupostos des que al 2015 es va produir el canvi polític al municipi. Uns pressupostos que es consoliden per damunt dels 8 milions d’euros, concretament 8.138.709,88 €.

Com explica la regidora d’Hisenda, Maria Pilar Asensio, “els pressupostos d’enguany i de l’any que ve són de transició cap a una nova estructura pressupostària en funció del replantejament d’alguns serveis importants com ara l’àrea de serveis socials, la redefinició del conservatori municipal o la contractació del nou servei de recollida porta a porta dels residus sòlids urbans (RSU), entre altres”. Això ha suposat, per exemple, la incorporació definida als pressupostos dels dos contractes programa, amb la Generalitat i la Diputació, pel que fa als serveis socials municipals, un total de 700.000 € que aporten les dos administracions. També s’hi contemplen 745.000 € per a atendre enguany el nou contracte de recollida dels residus. I, després, caldrà vore com incideix a Meliana i els seus pressupostos la possibilitat que el conservatori municipal de música s’integre en la xarxa valenciana de titularitat de la Generalitat, després que s’ha aprovat el règim jurídic. Tenint en compte que actualment el cost del conservatori és de 487.000 €.

La responsable de l’àrea econòmica incideix: “de nou es presenten uns pressupostos equilibrats, sense endeutament i amb una pressió impositiva a la baixa”. De fet, amb l’aplicació del nou marc legal pel que fa al cobrament de les plusvàlues s’hi ha previst un 40% menys d’ingressos per aquest concepte en la mesura que, amb el nou model, els ciutadans i les ciutadanes pagaran menys. Tot plegat fa que la previsió inicial dels pressupostos pel que fa a les inversions amb recursos propis siga baixa, 125.000 €. Tot i això, recorda Asensio, “enguany està previst el nou pla d’inversions de la Diputació 2022-2023, que suposarà per a Meliana més de 800.000 € per a inversions, que s’incorporaran als pressupostos amb posterioritat. Així, el conjunt dels comptes permetran, amb planificació i rigor, anar desplegant els diferents projectes i programes previstos per les diferents àrees”.

D’altra banda l’alcalde, Josep Riera, destaca: “estos pressupostos inicials creixeran prou i, fàcilment se situaran fregant els 11 milions d’euros, especialment pel que fa a les inversions amb la incorporació de crèdits per diferents motius”. Així, hi ha prop d’un milió d’euros d’inversions compromeses en el 2021 que s’acabaran d’executar en el 2022, com ara el centre de dia per a persones majors, la remodelació de l’avinguda de la Senyera, una actuació de repavimentat en diferents trams del municipi, el projecte del pàrquing intel·ligent a la plaça de la Llibertat (SmartCity), la millora de l’entorn i la façana de la taulellera Bernardo Vidal o la millora de les instal·lacions del cementeri. També està previst que, amb la liquidació dels pressupostos del 2021, s’executen amb càrrec al romanent de tresoreria al voltant d’un milió i mig d’euros en projectes ja preparats com ara la millora de l’accessibilitat al nucli de Nolla, la reurbanització dels carrers Aragó i adjacents o el desplegament de la instal·lació d’energia fotovoltaica en diferents edificis municipals, entre altres. El mateix ocorre amb els 800.000 € del pla d’inversions de la Diputació que, en part, es destinarà a la prolongació de l’avinguda Corts Valencianes, o els 400.000 € del pla Reconstruïm pobles per al nou edifici de serveis socials.

A més, completa el màxim responsable municipal “per part de la resta d’administracions hi ha diferents inversions previstes a Meliana que suposaran un nivell d’inversió molt important com mai havia viscut el municipi.” Entre les quals cal destacar els 2,4 milions del nou edifici Labora -en construcció-, 1,1 milions d’euros per al pas inferior entre vies del c/ València, els 3,2 milions d’euros del pla Edificant, l’1,5 milions d’euros del col·lector litoral al nucli de Roca-Cuiper o la inversió prevista per a la supressió del pas a nivell de la CV-300, que superarà els 5 milions d’euros.çFinalment, Riera conclou: “el treball constant i continuat està donant molt bons resultats i s’estan assolint fites i projectes que fa anys que estan plantejats, alguns des de fa dècades”.