Meliana consolida uns pressupostos inicials de 8 milions d’euros

El govern de Meliana format per Compromís, PSPV-PSOE i Unides Podem-EU ha aprovat els pressupostos i la plantilla de l’Ajuntament per al 2021, que només han rebut el vot en contra del Partit Popular. Es consolida un pressupost per damunt dels 8 milions d’euros, concretament 8.066.464,49 €.

Com explica la regidora d’Hisenda, Maria Pilar Asensio, “s’han elaborat uns pressupostos que permeten donar resposta a la situació extraordinària generada per la crisi sanitària però que, alhora, permeten continuar desplegant els programes i les actuacions planificades per l’Ajuntament per a millorar Meliana”. Així, hi ha una part molt important dedicada a l’àrea social, que supera el milió d’euros, que inclou l’equip base i el contracte programa de serveis socials, però també un augment de les ajudes socials. Tot, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats que està generant els efectes de la crisi, tant socials com econòmics.

Un àmbit important també és l’econòmic i de l’ocupació. Així, la responsable de les finances incideix: “hem dotat el pressupost per a poder continuar els projectes emblemàtics de la fira agricola i comercial (FIMEL), o la setmana gastronòmica Menja’t Meliana. Però també les ajudes directes als sectors més afectats per la crisi”. En aquest sentit, s’ha contemplat la part municipal del Pla Resisteix, que es completarà amb les aportacions de la Generalitat i de la Diputació, Respecte de l’àmbit de l’ocupació, s’ha previst el pla d’ocupació municipal i també s’incorporaran els diferents programes de Labora (ECOVID, EMPUJU o EMCORP).

Un dels aspectes destacables en aquest pressupost és l’augment de les partides de la neteja viària i recollida dels residus sòlids urbans o del manteniment de parcs i jardins per a poder fer enguany les noves licitacions. Així, diu la regidora: “hem fet una aposta decidida per l’assoliment dels objectius europeus de reducció i separació dels residus amb la implantació del sistema porta a porta”. Una altra de les novetats és la incorporació del pressupost de l’Institut Municipal de Cultura al pressupost de l’Ajuntament, en passar de ser un organisme autònom a Servei de Cultura de l’Ajuntament de Meliana.Respecte de les inversions, Asensio detalla: “en el pressupost inicial s’hi han contemplat només les de funcionament ordinari, però s’incorporaran totes aquelles actuacions compromeses en el 2020 i altres previstes per al 2021 que suposaran un nivell d’inversiió molt important”. Tot plegat farà que el capítol d’inversions supere àmpliament els 5 milions d’euros amb la construcció del centre de dia per a persones majors, la millora de l’accessibilitat al nucli de Nolla, la instal·lació de plaques fotovoltaiques en diversos edificis municipals, el canvi de la gespa del camp de futbol, la construcció de nínxols al cementeri, la millora de la connexió del sanejament al c/ Furs o la millora de l’antic col·legi Pius XII. Però, a més, anirà creixent amb projectes com la rehabilitació del nou edifici per a l’àrea de Serveis Socials, el pla Edificant dels col·legis del Crist i del Mediterrani o l’execució del clavegueram del nucli de Roca. Això serà per la incorporació de programes d’altres administracions i del romanent de tresoreria de l’Ajuntament, gràcies a la suspensió de les regles fiscals de la regla de desepesa i de l’estabilitat pressupostària per als anys 2020 i 2021. Totes aquestes accions -conclou la regidora- “es fan seguint els diferents documents de planificació aprovats per l’ajuntament”, com ara l’estratègia europea ViuHo (EDUSI), el Pacte de les Alcaldies, el pla de mobilitat (PMUS) i altres.