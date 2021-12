Meliana dona la benvinguda al Nadal amb una espectacular encesa de llums

Print This Post

L’Ajuntament de Meliana, per mitjà de les regidories de Festes i Foment Econòmic ha organitzat una àmplia programació d’activitats de Nadal i Reis i d’accions per a estimular les compres d’aquestes dates en el comerç local. El primer acte ha sigut aquest divendres amb l’encesa dels llums de Nadal

Així, com explica la regidora de Festes, Maria Pilar Asensio, “un any més hem començat amb l’encesa de llums amb una festa molt animada a la plaça Major que ha suposat la presentació oficial de la decoració i l’ambient nadalencs”

L’acte ha estat amenitzat per la banda de l’Associació Amics de la Música de Meliana i s’ha repartit xocolate per a les 500 persones que s’hi han inscrit al llarg de la setmana i que han participat d’una manera molt ordenada, gràcies a la col·laboració d’entitats com Meliana Contra el Càncer, les Ames de Casa, les Cambreres del Crist o l’Associació Amics de la Música