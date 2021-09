Meliana finalitza unes festes amb actes diversos i per a tota la població

Connect on Linked in

El 14 de setembre, dia del patró i festa local, finalitzaven les festes de Meliana amb un castell de focs d’artifici. Enguany han sigut 10 dies d’activitats concentrades principalment en els dos caps de setmana.

Com diu la regidora de Festes, Maria Pilar Asensio: “els veïns i les veïnes de Meliana han pogut disfrutar d’una programació variada pensada per a totes les franges d’edat i, sobretot, pensada per a garantir les mesures sanitàries, especialment els aforaments, el distanciament, l’ús de la careta i la higiene de mans. Això sí, les activitats infantils i musicals hi han tingut un espai destacat”. Així, han sigut nombroses les activitats destinades a la gent menuda com ara mags, contacontes, jocs unflables, tallers de manualitats, teatre… I, pel que fa a la música, han actuat les orquestres de La Figarmònica, amb diversos membres del municipi; La Pato, amb l’espectacle ´Trau la llengua’; els Ramonets; i l’Associació Amics de la Música de Meliana, amb el tradicional concert de festes.

La responsable també vol destacar el paper dels festers i les festeres de l’any que ve: “Per al desenrotllament d’algunes activitats ha sigut molt destacable la col·laboració de les cambreres de la Torna i dels festers del Crist de l’any que ve”. En el cas dels festers, fins i tot han aportat un aperitiu del que seran les festes de l’any que ve amb l’elaboració de les tradicionals calderes i el repartiment dels entrepans per a poder fer el sopar a la fresca. I, en el cas de les cambreres, se les ha pogudes vore en nombrosos actes ajudant a garantir les mesures sanitàries. Cal recordar que enguany, igual que l’any passat i amb motiu de la pandèmia, les festes han sigut organitzades per la Regidoria de Festes, ja que les comissions de festes, que ja ho eren del 2020, han preferit esperar-se a poder fer unes festes del 2022 plenes.

Un altre dels actes que va tindre molt bona acceptació fou el sopar dels majors. En aquest cas, explica l’edil de festes: “es tracta d’una activitat que s’organitza des de la Regidoria de Majors i ha permés el retrobament i la represa de l’activitat social de la gent major, que l’han valorada de manera molt positiva”. Enguany es va triar la plaça Major i els carrers adjacents per a ubicar les prop de 300 persones que hi van assistir. El sopar a l’aire lliure, en taules d’un màxim de deu comensals i distanciades, i amb una nit molt agradable, va permetre que la gent major disfrutara amb companyia i germanor.

Respecte dels actes religiosos, a càrrec de la parròquia dels Sants Joans, es van limitar a les diferents misses en honor als patrons, la Mare de Déu de la Misericòrdia i el Crist de la Providència. La missa major del 14 de setembre va estar oficiada pel bisbe auxiliar, Arturo Ros. Els dies dels patrons també van tindre lloc els focs d’artifici: mascletada, el dia 12, i castell de fi de festa el 14.

Finalment, Asensio destaca “hem pogut fer unes festes molt dignes, i sobretot segures, que han permés una àmplia participació, i això ens encoratja a començar a preparar les del 2022 amb el convenciment que ja podran ser plenes i, ara sí, amb la participació absoluta de festers i cambreres”. El pròxim període festiu d’intensitat a Meliana, per la quantitat d’actes, ja serà de cara al Nadal.