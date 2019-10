Meliana ha iniciat un nou programa d’itineraris d’inserció sociolaboral

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana està duent a terme, per tercer any consecutiu, el Programa d’Itineraris Integrats d’Inserció Sociolaboral. Es tracta d’un programa cofinançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Té com a objectiu afavorir la inserció sociolaboral de prop de 85 persones del municipi en situació de vulnerabilitat.

Les persones participants han estat derivades des de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament i acudeixen a les instal·lacions de l’Escola de Persones Adultes (EPA) de Meliana per a desenvolupar el programa. S’hi inclouen accions d’atenció individualitzada i accions grupals. En les sessions grupals es duen a terme diferents tallers per a millorar les competències digitals, personals i laborals, la finalitat de les quals és afavorir la integració social i millorar l’ocupabilitat de les persones participants.

Per a la regidora de Serveis Socials, Marta Valero, “la idoneïtat i la utilitat del programa ha sigut molt ben valorada en les dos edicions anteriors tant per les persones usuàries com també, en l’avaluació corresponent, pel Departament de Serveis Socials municipal i la Conselleria, per això la consolidació del programa a Meliana amb una tercera edició”.

Com a novetat, enguany s’han programat al llarg de tot el programa classes d’espanyol per a persones immigrades i classes d’alfabetització. També a les instal·lacions de l’EPA s’impartirà un curs de formació, amb teoria i pràctiques en empresa, l’especialitat formativa del qual atendrà les necessitats del mercat laboral.

L’equip del programa està integrat per set professionals, quatre d’elles tècniques en orientació laboral, una prospectora, una professora de castellà per a persones immigrades i una coordinadora. El programa finalitzarà a final d’any.