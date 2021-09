Connect on Linked in

AVA-ASAJA denúncia una oferta de Lidl de meló d’Alger a 0,29 €/kg on “l’agricultor perd fins a la camisa”

Aguado “Amb aquests preus no es pot treballar, el meló d’Alger ha passat de ser un cultiu característic de l’agricultura valenciana a tindre una presència residual”

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha presentat una denúncia a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), òrgan dependent del Ministeri d’Agricultura, perquè òbriga una investigació i, en el seu cas, sancione una oferta promocional de la cadena de distribució Lidl que, després d’aplicar un descompte del 40%, exposa en els seus lineals meló d’Alger ratllat sense llavors d’origen espanyol a 0,29 euros per quilo (€/kg), un preu que no permet cobrir els costos de tots els agents que intervenen en la cadena alimentària i, per tant, pot incórrer en una presumpta venda a pèrdua. AVA-ASAJA també denúncia davant la AICA a la signatura alemanya per la venda de meló espanyol pell de gripau a 0,45 €/kg després de rebaixar en un 34% la tarifa anterior.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “aquests preus són un escàndol perquè, després de descomptar les despeses de manipulat i confecció, el transport, la distribució fins al lineal i els beneficis de Lidl, a l’agricultor no li queden ni les gràcies i perd fins a la camisa. A més, amb aquesta mena de campanyes abusives la gran distribució acaba de rebentar la viabilitat econòmica del cultiu de cara al tram final de la campanya, la qual ha sigut des del principi un autèntic desastre entre les importacions de països tercers i el fre de les nostres exportacions a Europa”.

Per a Aguado, “el Govern no pot seguir de braços plegats i, a través de la AICA, hauria d’investigar i castigar de manera exemplar aquelles pràctiques que violen la Llei de la Cadena Alimentària aprovada l’any passat i que està pendent d’una profunda reforma reivindicada per les organitzacions agràries. Totes les baules de la cadena han de rebre una compensació justa. Ningú, i menys el productor que és de qui viu la resta, hauria de passar la mà per la paret. Amb aquests preus en el camp no es pot treballar i el meló d’Alger és un bon exemple: per culpa de la continuada falta de rendib