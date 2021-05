Membres dels equips directius i esportius del València CF Femení visiten el Luis Suñer d’Alzira per interessar-se pel terreny de joc

Connect on Linked in

Possiblement en juny el camp alzireny puga acollir un partit de Primera Iberdrola

Membres dels equips directius i esportius del València Club de Futbol s’han interessat per les instal·lacions del Camp Municipal de Futbol Luis Suñer, de la nostra ciutat, per la qual cosa hui les han visitat.

En un principi el València estaria disposat a que el Suñer albergarà un encontre de futbol femení de la Primera Iberdrola al llarg del mes de juny, que podria ser retransmés per alguna plataforma esportiva de televisió. En cas de realitzar-se l’encontre ja es comunicaria la manera d’aconseguir les entrades que serien gratuïtes.

Durant la visita, els membres del club valencià, han estat acompanyats per regidor d’Esports, Fernando Pascual, el tècnic del departament d’Esports, i el president i vicepresident de la UD Alzira, Juan Antonio San Juan i Rafa Asensio, respectivament , per tal de mostrar-los el terreny de joc, un dels més condicionats per a la pràctica del futbol de tota la Comunitat Valenciana després dels constants i minuciosos treballs dels que hi ha sigut objecte la gespa.

«La contractació d’una empresa especialitzada en el tractament de la gespa ha sigut tot un encert, cosa que ens possibilita poder presumir de comptar amb el millor terreny de joc per a albergar partits de rellevància, tal i com ho demostra la possible intenció del club valencianista d’utilitzar el Luis Suñer per a disputar un dels seus partits de Primera Iberdrola», segons Fernando Pascual.

El regidor té clara l’opció de que el camp alzireny puga ser utilitzat per altres clubs capdavanters que vullguen fer ús del terreny de joc alzireny, ja que és una de les maneres de donar rellevància a la nostra ciutat que sempre ha destacat per donar bones i bons esportistes en diverses disciplines esportives que han situat a Alzira en el camí del reconeixement destacat del món de l’esport a nivell nacional i internacional.