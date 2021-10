Memorial d’Adrián Campos a Alzira

Connect on Linked in

El proper 7 de novembre, a la Plaça del Reyno d’Alzira, es durà a terme la XIV Concentració de vehicles clàssics, esta vegada, en honor a Adrián Campos. La concentració, organitzada per el Retromóvil Club de La Ribera, recordarà a l’expilot que va faltar el 27 de gener.

Campos no va tenir una carrera destacable com a pilot, però el seu nom pren importància a les directives. Va crear una escuderia, present a Fórmula 2 i Fórmula 3, anomenada Campos Racing i que ha servit d’impuls per a pilots tan importants com Marc Gené, Alex Palou o Fernando Alonso. Per això, el Retromóvil Club de la Ribera ha decidit dedicar-li esta nova quedada de vehicles clàssics.

La inscripció tindrà un cost de 10 euros i inclourà esmorzar i una beguda a migdia, a més d’una bossa de regal per cada vehicle. Serà una quedada on els propietaris de vehicles clàssics els mostraran als aficionats al motor.