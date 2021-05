Memorial Nacho Barberá del 18 al 20 de juny en el camp de Venècia

Print This Post

El Memorial Nacho Barberá se celebrarà entre el 18 i el 20 de juny en les instal·lacions del Camp Municipal d’Esports de Venècia, una edició especial pel fet que suposa fer un pas endavant després de les restriccions de l’últim any a causa de la pandèmia de la COVID-19.

Al llarg del cap de setmana, es desenvoluparà el torneig amb partits de futbol-8 i futbol-11. La recaptació del torneig benèfic va destinada a l’Associació Valenciana de Cardiopaties Familiars i Mort Sobtada.

«Des de la Regidoria d’Esports seguim recolzant, un any més, el Memorial, posant-nos a disposició dels organitzadors per tal d’aportar tot allò que siga necessari per a la seua realització», ha remarcat Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira.

El regidor, junt amb el tècnic del Departament d’Esports, s’han reunit amb Fernando Barberà, pare de Nacho, i Juan Antonio Sanjuan i Rafa Asensio, president i vicepresident de la UD Alzira, respectivament.

El 3 de febrer de 2018 està marcat en negre al calendari esportiu alzireny. Eixe dia, la mort sobtada s’emportava el jugador de la UD Alzira Nacho Barberá, de només 15 anys, la qual cosa va suposar un colp dur per a l’esport alzireny en particular i per a l’esport en general, ja que este fet va causar un fort impacte en l’àmbit nacional.

Este fet va propiciar un clamor respecte a les revisions mèdiques i se’n van succeir les peticions perquè estes foren més exhaustives. El naixement del Memorial perseguia recavar fons amb els quals ajudar a investigar respecte a la mort sobtada i conscienciar la ciutadania respecte a la necessitat de revisions mèdiques a fons.