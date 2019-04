Menjar llonganisses de Pasqua en aquestes festes com mana la tradició

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Es degusta segons preferències, la gent que les prefereix més seques ha d’esperar entre 5 i 7 dies des que s’emboteix.

Un dels menjars més tradicionals que consumim en aquestes festes és la llonganissa de Pasqua.

Així és el seu procés d’elaboració.

Per als qui prefereixen menjar-la seca, han d’esperar entre 5 i 7 dies des que s’emboteix per a degustar-la.r

Un producte tradicional que a Casa Oliver es du elaborant des de fa 3 generacions.

Com diuen a Casa Oliver, la Carn com ha de ser. I també les tradicions, nosaltres l’hem degustat i vostés? Com mana la tradició, en aquestes festes a menjar llonganissa de Pasqua.