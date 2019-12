Menut Festival, una gran experiència familiar

Connect on Linked in

El Menut Festival, organitzat pel cantacançons alcudià Dani Miquel, amb el patrocini i la col·laboració de l’Ajuntament de l’Alcúdia, va camí de convertir-se en un festival de referència a les comarques centrals per al públic familiar.

Un fenomen que ja ha celebrat 4 edicions i, en l’opinió de l’organització, potser haja trobat enguany la seua fórmula definitiva: Totes les actuacions reunides en un sol dia, tres al matí i dues a la vesprada, acompanyades de teatre Lambe, jocs de fusta, jocs de taula, espais de joc lliure i, fins i tot, una paella gegant a preus populars.

Tot això en un espai magnífic, el Parc de la Florida, que té les característiques necessàries per albergar un esdeveniment d’esta envergadura permetent que tothom s’ho passe bé fent o escoltant allò que li agrada més, i sense destorbar a qui prefereix una altra activitat. El parc compta amb 6.000 metres quadrats, una zona central amb escenari de pedra, diverses zones de joc per a diferents edats i espais per a joc lliure i relax.

El dia, que va ixir impecable, com si l’oratge també tingués ganes d’escoltar, començà a les onze del matí amb els ritmes d’orquestrina i instruments de joguina de la Petita Orquestra Peiotaire (la POP) a l’escenari Plaça Gran. A les 11.50, a l’escenari el Racó de Llorenç, hi actuà l’animador infantil Jaume Barri, que va aconseguir implicar grans i menuts en cançons i balls. . A tres quarts d’una, a l’escenari Plaça Gran, hi pujaren els personatges populars valencians de la mà de Marcel el Marcià.

A les dues del migdia, tot i que molta gent del poble, sobretot aquella amb fils i filles més menudets, preferí anar a casa a dinar, la paella per a vora 300 persones cuinada per l’empresa alcudiana Bisbal va ser menjada fins l’últim granet d’arròs. Tot seguit, a les tres de la vesprada, a l’escenari el Racó de Llorenç, hi va haver actuació de Rondaballs, que van aconseguir que totes les persones presents atraparen el silenci per un segon… i també que el deixaren lliure i participaren al seu espectacle. A tres quarts de quatre, a l’escenari Plaça Gran, Canta Canalla va tancar les actuacions del dia, fent una serp de xiquets i xiquetes que seguien el cantant, fent esses per la plaça gran

Com que tant els organitzadors com a l’ajuntament de l’Alcúdia estan especialment interessats en inculcar des de menuts conductes respectuoses amb el medi ambient, el Menut Festival va acollir també els talers ambientals de l’Ecomòbil Ribera-Valldigna i es van reduir les deixalles de plàstic evitant llançar cap got al fem. Els gots del Festival es venien per 1€ i després la gent se’ls enduia a casa.