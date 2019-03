Menys accidents i contaminació acústica en la Diagonal de Cullera

Connect on Linked in

Un informe de la Policia Local certifica també la reducció del trànsit després dels canvis en la circulació implementats en la via

Els canvis introduïts en la circulació en la Diagonal del País Valencià de Cullera comencen a donar els resultats esperats. Un informe de la Policia Local del municipi certifica la reducció en el nombre d’accidents registrats durant el primer trimestre del 2019 així com una millora en els nivells de contaminació acústica que patix esta via principal que vertebra el nucli urbà.

L’informe policial conclou que entre l’1 de gener i el 20 de març els accidents a la Diagonal es van reduir en un 50 % respecte al mateix període de l’any passat. Es dóna la circumstància que este carrer, per les seues característiques, era un dels que registrava un major nombre d’accidents a la ciutat.

L’existència de dos carrils per cada sentit la convertien en una ‘autopista’ interior, la qual cosa provocava que els vehicles circularen a major velocitat de la deguda. Este va ser un dels motius que va portar a l’ajuntament a limitar la circulació a un carril per cada sentit així com a implantar el carril bici.

En este sentit, la Policia Local destaca que «s’ha observat que la velocitat dels vehicles s’ha reduït, així com s’han disminuït significativament els avançaments per part de vehicles de dues rodes: motocicletes i ciclomotors que a vegades avançaven a altres vehicles canviant de carril injustificadament i aconseguint velocitats desproporcionades per a una via urbana».

Així, perquè l’informe ressalta que la nova situació de trànsit a la Diagonal «és més compatible amb el medi ambient que l’anterior, afavorint el desplaçament amb bicicletes o vehicles de mobilitat personal que no produïxen contaminació, no solament d’aire sinó també acústica».

El soroll és un altre dels problemes que s’han vist minorats. Així, es detecta una «menor contaminació acústica del trànsit motoritzat a la Diagonal, al no circular a velocitats inapropiades, especialment els vehicles motoritzats de dues rodes».

Menys trànsit

La reducció de la densitat de trànsit és una altra de les conseqüències dels canvis implementats. La Policia observa que existix «menor circulació de vehicles». Este era un altre dels objectius perseguits amb els canvis. La intenció és que la circumval·lació del municipi s’utilitze més per a desplaçar-se fins a o des de la zona turística, evitant el trànsit interior.

Per això, estes Falles s’ha regulat la circulació per l’entrada nord de la ciutat desviant als vehicles per la ronda exterior encara que encara s’observa que molts conductors no utilitzen esta alternativa que és més ràpida.