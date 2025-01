Mercat solidari a Manises amb objectes perduts de l’aeroport

Quasi 6.000 estris oblidats es posen a la venda el dissabte 25 de gener, amb finalitat benèfica.

Aquest dissabte, 25 de gener, la plaça de Rafael Atard de Manises acollirà el mercat ambulant solidari anual amb objectes perduts de l’aeroport de València.

L’esdeveniment, organitzat per la Regidoria de Voluntariat Social de l’Ajuntament, tindrà lloc de 10:00 a 17:00 hores i destinarà els beneficis a diverses associacions locals.

Una acció solidària i curiosa

El regidor de Voluntariat Social, Juan Carlos Esteve, ha destacat el caràcter solidari i atractiu d’aquest mercat:

“Aquest mercat beneficia associacions de Manises i permet a la ciutadania adquirir objectes curiosos, com roba, aparells tecnològics i joguets, a preus assequibles.”

Esteve també ha recordat que aquesta edició correspon a la del 2024, ajornada al novembre passat per la DANA.

Beneficis per a entitats locals

Els diners recaptats es destinaran a associacions com:

Associació Espanyola Contra el Càncer.

Projecte EMPAR.

Associació Voluntaris Manises.

Compartimos Sonrisas.

Salluz Acción Social.

A més, els objectes de major valor seran subhastats amb preus mínims d’eixida.

Procedència dels objectes

Els estris oblidats a l’aeroport, com maletes, rellotges, ulleres o bufandes, són gestionats per l’Oficina d’Objectes Trobats. Quan no són reclamats en un termini de dos anys, passen a l’Ajuntament per a finalitats benèfiques, seguint el que estableix el Codi Civil.

El mercat solidari és una ocasió única per a fer una compra responsable i contribuir al desenvolupament social de Manises.