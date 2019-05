“Mercedes, una Niña de la Guerra” reunix al seu autor i a la seua protagonista.

Connect on Linked in

Vicente Sala de Real de Montroy és l’autor del llibre “Mercedes, una Niña de la Guerra”, junt a la seua protagonista Mercedes Hernández que ara residix en Alfafar són els protagonistes del pròxim programa “Nostres Majors”.

En este llibre se conten les vivendes de Mercedes Hernández i per extensió la de “Los niños de la guerra”, els seus companys d’exili en el seu llarg i dramàtic peregrinar per terres de la Unió Soviètica. La Guerra Civil els va arravatar dels braços dels seus pares negan-los una infància feliç al seu costat, i altra guerra, la II Guerra Mundial, els va arravatar de les Cases de Xiquets quan començaven a ser feliços, per a ser novament evacuats a llocs inhòspits, on van patir tota classe de calamitats, privan-los d’una adolescència feliç.

Però també hi han anècdotes divertides que Mercedes recorda en molt de carinyo.

En Alfafar Mercedes ha fet molt pels xiquets que ho necessitaven i este any passat li donaren un reconeixement de la població i han posat el seu nom a un edifici.

Tota una vida plena d’aventures que Vicente Sala ha plasmat molt bè en el llibre “Mercedes, una Niña de la Guerra” i és que pots escriptors poden presumir de tindre al seu costat a aquella xiqueta que patir la Guerra Civil.