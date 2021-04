Més Compromís per Algemesí: L’Equip de Govern deuria escoltar a la ciutadania i no governar a colp de majoria

Connect on Linked in

Eliminen tres pistes esportives per a construir una piscina en el poliesportiu: Demanem una consulta ciutadana i que l’equip de govern escolte al poble.

El govern d’Algemesí ha decidit, amb la seua majoria absoluta, construir una piscina descoberta en plena pandèmia i a més a més la ubicació escollida ha sigut el poliesportiu. Al poliesportiu no hi ha lloc per a la piscina, per això eliminaran tres pistes esportives, la de pàdel, la de basquet i la handbol per a fer-ho possible. El projecte està quantificat amb 1.850.000 €.

Més Compromís portava al seu programa electoral la construcció de la piscina però considerem que les circumstàncies han canviat i estem travessant una crisi socio-econòmica a causa de pandèmia i cal repensar les coses. Cal centrar tots els recursos en impulsar la recuperació econòmica i intensificar les polítiques socials, ara és necessari fer polítiques ajudar a les persones que han estat sacsejades per aquesta pandèmia.

Han estat moltes veus, usuaris del poliesportiu i persones de renom en el món esportiu que no veuen en bons ulls la ubicació d’una instal·lació d’esplai dintre d’una instal·lació esportiva, a més a més considerant la eliminació de tres pistes esportives. Però el govern no vol escoltar i s’escuda dient que és l’opció més econòmica i ràpida. Els dona igual la idoneïtat del lloc, si interferirà en el desenvolupament de l’esport o si ha de destruir tres pistes esportives. Algemesí té més terrenys on es podia ubicar la piscina sense necessitat de perjudicar al poliesportiu.

Considerem que no escoltar al poble és una greu errada i demostra la més absoluta prepotència i falta de respecte a la ciutadania.

Hem presentat una moció al plenari, demanant una CONSULTA CIUTADANA per a fer participar als ciutadans i ciutadanes i que puguen respondre a dos qüestions: Primera, si estimen que hui en dia és un bon moment per a construir una piscina d’estiu i segon si consideren que el poliesportiu és el millor lloc per a ubicar-la.

En la moció hem demanat que per a fer la l’esmentat procés participatiu es compte amb un equip tècnic i que s’informe de les diferents opcions per a la construcció de la piscina; llocs per la seua ubicació i costos, així com el temps d’execució les diferents opcions.

La participació ciutadana és un dels eixos del Bon Govern i junt a la transparència conformen noves formes de fer política. Si psoe i esquerra unida no accepten aquest repte d’escoltar a la ciutadania, tindrem clar que continuarà governant a colp de majoria absoluta i fent vella política.